Una carta comprometedora que descubrió "Grego" Rosello

El ida y vuelta entre ambos no fue el único momento de complicidad de la velada, ya que minutos antes el influencer había sorprendido a la conductora in fraganti mientras redactaba un mensaje en el set. “¿Me está dejando una notita, Wanda?”, indagó al descubrirla. Nerviosa, ella explicó: “Te estaba dejando una carta para darte ánimo”, aunque su intención de mantener el anonimato quedó frustrada porque el papel llevaba su firma y decía: “Grego, te quiero. No abandones. Wanda”.