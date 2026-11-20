Resumen para apurados
- En la última emisión de MasterChef, Grego Rossello elogió con humor el vestuario árabe de Wanda Nara ante las cámaras, desatando risas en el estudio durante una gala temática.
- La interacción incluyó un baile árabe de la conductora y el hallazgo de una nota de aliento firmada por ella, lo que motivó bromas del influencer sobre un supuesto romance.
- El intercambio generó gran repercusión en redes sociales y consolida el perfil humorístico del reality, fortaleciendo la complicidad entre participantes y conducción.
La “Noche árabe” transformó a jurados y presentadores en jeques y sultanes. La ambientación se acercó al Medio Oriente con lámparas marroquíes y tapizados de colores bordó y arena. Caftanes, túnicas y turbantes llamaron aparentemente la atención de “Grego” Rossello, que con ironía se refirió al atuendo de Wanda Nara, quien deslumbró en MasterChef con un diseño de bordados, aplicaciones doradas brillantes y gruesos ribetes con pedrería.
Wanda Nara sorprendió con su vestuario en el último programa de MasterChef, en el que la temática indicaba viajar al Medio Oriente. Con un vestido con escote corazón y apliques dorados, la presentadora se llevó la atención de un participante en particular que no pudo contener su admiración. “Grego” Rossello elogió a la conductora en un comentario indirecto que luego terminó por develar su agrado.
El elogio sin filtros de "Grego" Rosello que descolocó al jurado
“¿Qué pasa con ‘Grego’ que tiene esa carucha hoy?”, indicó Wanda mientras señalaba hacia atrás de todas las islas del salón. Sin guardar demasiado aire, el participante soltó todo lo que pensaba en una frase: “Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente; muy bueno, muy, muy bueno lo que estoy viendo, me encanta. Nivel de producción impresionante. Muchas ganas de cocinar”, expresó por demás emocionado.
“‘Muchas ganas de cocinar", admitió Rosello con una sonrisa pícara. "¿Y de qué más?”, consultó Damián Betular. “No lo puedo expresar”, devolvió el participante.
La reacción de "Grego" Rosello tras el baile de Wanda Nara
Con los ojos entornados y una sonrisa indisimulable admitió: “Hay un contraste muy grande entre el jurado y Wanda”. Sin embargo, el humorista no se detuvo allí y decidió ir directamente al grano para elogiar el estilismo de la empresaria: “Te queda bárbaro el dorado, los brillos, Wanda. ¡Impresionante!”, lanzó sin filtros frente a las cámaras, dejando en claro que su entusiasmo excedía lo estrictamente gastronómico.
La tensión divertida en el estudio escaló cuando desde el piso le pidieron a la conductora que se animara a realizar el tradicional baile del vientre. Lejos de achicarse, Wanda aceptó el desafío y mostró sus pasos al ritmo de la temática oriental, provocando que Rossello se llevara las manos al rostro entre risas e incredulidad. “La veo a Wanda así vestida, me la imagino bailando. Perdón, son fantasías mías”, remató el participante fiel a su estilo descontracturado.
Una carta comprometedora que descubrió "Grego" Rosello
El ida y vuelta entre ambos no fue el único momento de complicidad de la velada, ya que minutos antes el influencer había sorprendido a la conductora in fraganti mientras redactaba un mensaje en el set. “¿Me está dejando una notita, Wanda?”, indagó al descubrirla. Nerviosa, ella explicó: “Te estaba dejando una carta para darte ánimo”, aunque su intención de mantener el anonimato quedó frustrada porque el papel llevaba su firma y decía: “Grego, te quiero. No abandones. Wanda”.
Lejos de dejar pasar el gesto, Rossello aprovechó la situación para bromear sobre un supuesto romance y apuntó directamente contra Martín Migueles, actual pareja de la empresaria. “Está enamorada, chicos. Yo creo que está enamorada, en serio”, soltó entre carcajadas, antes de cerrar la escena con una picante advertencia sobre las repercusiones del episodio: “Va a ser un quilom... esto. ¡Qué quilom... con Migueles!”.