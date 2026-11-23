ARTE DE PORTADA. Algunos de los trabajos que integrarán la muestra ''Los discos'': ''El camarín de la maquinaria'', de LaRuth; ''Es Para Ya'', de Rill Fella; ''Glu Glu'', de La Llorona y su Jardín de Dragones; ''Otro espejismo'', de Calle Cortada; ''Oniricidio'', de Utópico Amanecer; y ''Entre Buda y su Niño'' de Ayahuasca Trip. / GENTILEZA.