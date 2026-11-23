La Cordillera del under: una muestra para descubrir el arte visual detrás de la música tucumana
Más de 20 artistas expondrán fotografías, afiches, tapas de discos y videoclips en una jornada que también tendrá charlas, proyecciones y música en vivo. Será el 6 de diciembre en La Gesta Cultural, con entrada a la gorra.
Resumen para apurados
- El 6 de diciembre, más de 20 artistas presentarán "La Cordillera del under" en La Gesta Cultural de Tucumán para visibilizar el arte visual detrás del rock local.
- La jornada a la gorra incluirá cuatro áreas temáticas con portadas de discos, afiches, fotografías históricas, charlas con diseñadores y shows musicales en vivo.
- La iniciativa busca consolidar el reconocimiento de fotógrafos y diseñadores independientes, abriendo convocatorias para documentar la memoria estética musical tucumana.
El rock tucumano y sus millones de subvariantes también se construyen con imágenes. El arte de las tapas de los discos, los afiches de recitales, las fotografías y los videoclips forman parte de una identidad que muchas veces queda detrás de los escenarios. Para poner en primer plano ese trabajo, el domingo 6 de diciembre se realizará La Cordillera del under, una jornada dedicada a los artistas visuales que acompañan a la escena musical local.
La cita será de 18 a 24 en La Gesta Cultural, ubicada en avenida Alem y pasaje Campo de las Carreras. La entrada será a la gorra y el encuentro reunirá a más de 20 expositores con obras vinculadas al rock tucumano. Habrá muestras gráficas y audiovisuales, charlas con referentes del diseño y la fotografía, proyecciones de material inédito y actividades artísticas en vivo.
La propuesta busca reconocer a quienes construyen la estética de las bandas y solistas. Diseñadores, fotógrafos, realizadores audiovisuales y otros artistas aportan imágenes que acompañan los lanzamientos musicales, identifican proyectos y también dejan registro de la historia del under local.
Discos, fotografías y afiches: qué se podrá ver
La exposición estará organizada en cuatro espacios temáticos. Uno de ellos será “Los discos”, dedicado al arte gráfico y audiovisual de álbumes de bandas y solistas tucumanos. Entre los trabajos seleccionados habrá materiales de Calle Cortada, Utópico Amanecer, LaRuth, Nervio Psicobarrial, La Llorona, Ayahuasca Trip, Lissel Plaate, Brahmans y Los Ritos, entre otros.
También habrá un espacio para “La Gesta”, con fotografías y afiches de los eventos que tuvieron lugar en ese centro cultural. A su vez, “Las fotos” reunirá trabajos de Matilde Terán, Lucha Cruz, Fotógrafa Fer, Sangre de Conejo, Azul Haro, Pucho Cósmico y Lux Ángel. La cuarta zona estará dedicada a los afiches.
La programación incluirá además una instancia de conversatorios, de 20 a 22, con referentes de la fotografía y el diseño que compartirán sus experiencias y procesos de trabajo ante el público. La jornada terminará con un cierre musical de tres bandas, previsto entre las 22 y la medianoche.
Una celebración de la escena independiente
La Cordillera del under nació con la intención de generar un espacio donde el trabajo visual tenga el mismo protagonismo que la música. La organización también propone abrir la convocatoria a nuevos expositores a través de Instagram, para sumar producciones y ampliar la participación de artistas de la provincia.
El encuentro tendrá entrada a la gorra, una modalidad pensada para cubrir parte de los gastos de impresión y montaje sin establecer un precio fijo que limite el acceso.
Durante seis horas, La Gesta Cultural reunirá distintas expresiones de una misma escena: la música, las imágenes y las personas que les dan forma. Una oportunidad para mirar de cerca el universo creativo que acompaña al rock tucumano y conocer a quienes también hacen posible su identidad.