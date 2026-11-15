Dicha, la casa de artistas tucumanos que nació “casi por casualidad” y ganó el Premio En Obra de arteBA
Sin apoyo público ni privado, un grupo de artistas organizó una fiesta para pagar el viaje a Buenos Aires. En su primera participación ganaron un premio que reconoce galerías jóvenes. Ahora quieren arreglar la casa y abrir una convocatoria para muestras.
Resumen para apurados
- El espacio autogestivo tucumano Dicha ganó el Premio En Obra en arteBA, en Buenos Aires, al debutar en la feria con una destacada propuesta de arte contemporáneo regional.
- El proyecto surgió en una casona de Tucumán y funciona sin apoyo estatal. El colectivo costeó el traslado y montaje en la feria mediante eventos y aportes comunitarios.
- Con este reconocimiento, el espacio busca refaccionar su sede patrimonial, abrir convocatorias para nuevos artistas y fortalecer la circulación federal del arte del interior.
Una casa que buscaba convertirse en taller terminó por abrir sus puertas a una comunidad de artistas. Así nació Dicha, un espacio autogestivo de Tucumán que comenzó como un proyecto de trabajo compartido y fue creciendo hasta convertirse en un lugar de encuentro, producción y circulación artística. Su recorrido sumó un nuevo capítulo con su primera participación en arteBA 2026, que se realizó del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Pabellón Amarillo de La Rural, en Buenos Aires. Allí recibió el Premio En Obra, en el marco de la 35.ª edición de la feria.
“Dicha nació casi por casualidad, aunque también por una necesidad muy concreta”, contó a LA GACETA Mariana Ponce, artista visual y docente nacida en Tucumán en 1993, licenciada en Artes por la UNT e integrante del espacio. Ana Won y María José Vera Briseño buscaban un lugar para instalar sus talleres cuando encontraron un espacio que reunía las condiciones. La idea inicial era hacerla una casa para artistas, “de esas que existen en otras provincias pero que en Tucumán son muy difíciles de encontrar”.
Actualmente, funciona en una casona antigua de valor patrimonial, a pocos metros de la Plaza Independencia. Allí, entre nueve y diez artistas visuales comparten sus talleres de producción individual y organizan actividades abiertas a la comunidad, como fiestas temáticas, ciclos culturales y aperturas de estudios. La casa también funciona como punto de encuentro para acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos.
“Dicha tiene una impronta muy marcada por el deseo: las cosas van sucediendo, creciendo y encontrando su forma, como el agua que avanza y va abriendo su propio surco”, explicó Ponce. La iniciativa también busca fortalecer una escena que, según señala, tiene una producción muy activa, aunque muchas veces carece de infraestructura, espacios de exhibición y acompañamiento institucional.
Un premio y una experiencia colectiva en arteBA
La primera participación de Dicha en arteBA representó un paso importante para el proyecto. La propuesta reunió a los artistas Mariana Ponce, Sofía Noble, Rosalba Mirabella, Nando Migueles, Julieta Papa, Bruno Juliano y Pablo Masino, bajo la dirección de María José Vera y Ana Won. La organización del viaje y el montaje demandaron un trabajo colectivo que se repartió entre los integrantes.
“Fueron días largos y de mucho trabajo, cada uno con su tarea, pero también muy divertidos, con mucho compañerismo y momentos de disfrute”, recordó Mariana. Para ella, la experiencia dejó una certeza sobre la manera de sostener este tipo de iniciativas: “Hoy es la única manera de sostener gestiones de este tipo”.
La participación tuvo además un reconocimiento especial: Dicha recibió el Premio En Obra. Se trata de un reconocimiento creado en 2008 por Juan Cambiaso (y coordinado desde 2014 por Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez) para estimular y apoyar la creatividad de artistas emergentes y proyectos de galerías jóvenes en el marco de la feria. Para los integrantes, el galardón significó una oportunidad de visibilizar el proyecto y despertar el interés de personas que hasta entonces no conocían el espacio ni la producción artística tucumana.
“Fue un reconocimiento y también una visibilización de Dicha en ese espacio. Mucha gente se acercó con ganas de saber más sobre Tucumán y sus artistas, y de venir a conocer el espacio”, contó Ponce. El premio, agregó, les da impulso para continuar con las actividades y ampliar la propuesta.
Sostener el arte desde el interior
Detrás del reconocimiento también hay una realidad que atraviesa a muchos proyectos culturales fuera de Buenos Aires: conseguir recursos para sostenerse y lograr que sus producciones circulen. En el caso de Dicha, el financiamiento es uno de los principales obstáculos. “Es importante hablar de la grupalidad y del trabajo en equipo: hoy es la única manera de sostener gestiones de este tipo”, expresó Ponce.
Hasta ahora, el espacio se sostuvo exclusivamente con el trabajo y los aportes de sus artistas y directoras. Aunque presentaron carpetas institucionales ante organismos públicos y privados para conseguir subsidios, no obtuvieron respuestas favorables. Para concretar el viaje, organizaron una fiesta para recaudar fondos y contaron con la colaboración de la comunidad artística. Además, La Sevillanita se encargó del traslado de ida y vuelta, un aporte que permitió llevar la propuesta tucumana hasta Buenos Aires.
“Participar desde Tucumán tampoco tiene los mismos beneficios que estar en Buenos Aires: hay que costear el viaje, el hospedaje y todo lo que implica estar en la feria, sin ningún tipo de subsidio”, señaló Mariana.
Para Ponce, construir un circuito cultural más federal requiere políticas públicas que permitan financiar proyectos, sostener espacios independientes y facilitar la presencia de artistas del interior en ferias y otros ámbitos de exhibición. “Acá hay una escena de producción grande, con artistas que ocupan lugares muy importantes, y estaría bueno que se habiliten todavía más espacios. Y que los autogestivos puedan acceder a fondos para no depender exclusivamente del trabajo no remunerado de quienes los llevan adelante”, sumó
En Tucumán, destaca, hay señales de crecimiento: la convocatoria de la Noche de los Museos y la realización de la primera feria de arte contemporáneo son ejemplos de un público interesado y de nuevas oportunidades para la producción local. “Y ojalá siga creciendo el mercado del arte”, dijo.
Los próximos proyectos de Dicha
Después de arteBA, Dicha ya piensa en los próximos pasos. Entre las prioridades están continuar con los arreglos de la casa, reunir fondos para mejorar sus instalaciones y abrir una convocatoria para que nuevos artistas puedan presentar sus muestras.
“Queremos seguir arreglando la casa y juntando fondos para eso. También vamos a abrir una convocatoria para muestras, para que se pueda exhibir en el espacio. Probablemente sigamos con proyectos que ya funcionaron, como los happenings y las fiestas temáticas”, adelantó Ponce.
Además, no descartan organizar una muestra individual de Rosalba Mirabella. “En noviembre vamos a hacer la presentación del libro que participó en arteBA, que en breve anunciaremos”, agregó.
El reconocimiento en la feria sumó visibilidad al proyecto, pero Dicha todavía tiene planes para seguir creciendo. La idea es que la casa continúe como un lugar de encuentro, producción y exhibición para artistas tucumanos.