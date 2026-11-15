Dicha, la casa de artistas tucumanos que nació “casi por casualidad” y ganó el Premio En Obra de arteBA

Una casa que buscaba convertirse en taller terminó por abrir sus puertas a una comunidad de artistas. Así nació Dicha, un espacio autogestivo de Tucumán que comenzó como un proyecto de trabajo compartido y fue creciendo hasta convertirse en un lugar de encuentro, producción y circulación artística. Su recorrido sumó un nuevo capítulo con su primera participación en arteBA 2026, que se realizó del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Pabellón Amarillo de La Rural, en Buenos Aires. Allí recibió el Premio En Obra, en el marco de la 35.ª edición de la feria.