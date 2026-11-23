Tiene ocho capítulos y escenas explícitas: la serie de Netflix que pocos conocen y no te deja despegarte de la pantalla
La plataforma de streaming ofrece una miniserie ambientada en la Viena del siglo XIX que combina misterio, crímenes brutales, fenómenos sobrenaturales y situaciones de alto contenido sexual. Con ocho episodios, es una alternativa para quienes buscan un thriller psicológico diferente.
Resumen para apurados
- Netflix destaca Freud, miniserie austríaca donde un joven Sigmund Freud investiga brutales crímenes y conspiraciones políticas en la Viena del siglo XIX.
- Creada por Marvin Kren, la trama de ocho episodios aborda los inicios del psicoanálisis mediante una atmósfera gótica con espiritismo, violencia y escenas sexuales explícitas.
- La obra se posiciona como una alternativa de culto dentro del streaming para audiencias interesadas en thrillers psicológicos intensos y biografías ficcionadas no convencionales.
Entre las producciones de suspenso disponibles en Netflix, hay una miniserie austríaca que propone una mirada inquietante sobre la vida de uno de los personajes más influyentes de la historia de la psicología. Se trata de Freud, una ficción de ocho capítulos que mezcla investigaciones criminales, conspiraciones políticas y escenas explícitas.
Lejos de ser una biografía tradicional, la producción construye una historia de época en la que los límites entre la ciencia, la sexualidad y lo sobrenatural se vuelven cada vez más difusos. Su estética oscura y sus situaciones extremas la convierten en una propuesta destinada a quienes disfrutan de los relatos psicológicos intensos.
De qué trata Freud, la miniserie de Netflix
La historia transcurre en Viena, a finales del siglo XIX. Allí, un joven Sigmund Freud intenta abrirse camino en el mundo de la medicina mientras desarrolla sus primeras teorías sobre el funcionamiento de la mente humana.
Interpretado por Robert Finster, el protagonista experimenta con técnicas como la hipnosis y busca demostrar sus ideas sobre el inconsciente, en una época en la que sus métodos generan desconfianza entre los sectores más conservadores de la comunidad científica.
Sin embargo, su camino toma un rumbo inesperado cuando queda involucrado en una investigación por una serie de asesinatos y desapariciones que afectan a los sectores más poderosos de la sociedad vienesa.
Para avanzar en el caso, Freud se asocia con Fleur Salomé, una misteriosa médium interpretada por Ella Rumpf, y Alfred Kiss, un detective de policía con un pasado conflictivo, a cargo de Georg Friedrich.
Los tres terminan envueltos en una trama que combina crímenes, espiritismo y una conspiración que amenaza con sacudir los cimientos del Imperio austrohúngaro.
Una serie con escenas explícitas y una atmósfera oscura
Uno de los rasgos que distingue a Freud es su apuesta por una narración que no evita los aspectos más perturbadores de la condición humana. La producción incorpora violencia gráfica, sexualidad y elementos sobrenaturales, en una ambientación gótica que refuerza la tensión de cada episodio.
La serie fue dirigida y cocreada por Marvin Kren, junto con Benjamin Hessler y Stefan Brunner. A través de una reconstrucción de época y una historia de suspenso policial, la ficción se aleja de las producciones biográficas convencionales.
Cuántos capítulos tiene Freud y quiénes integran el elenco
La miniserie cuenta con ocho episodios, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Su formato permite seguir la investigación y los conflictos de los protagonistas a lo largo de una temporada.
El reparto principal está integrado por:
- Robert Finster como Sigmund Freud.
- Ella Rumpf como Fleur Salomé.
- Georg Friedrich como Alfred Kiss.
- Christoph Krutzler como Franz Poschacher.
- Brigitte Kren como Lenore.
- Anja Hochmair como la condesa Sophia von Szápáry.