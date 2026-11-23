El operativo de búsqueda de los catorce excursionistas en plena montaña

El episodio crítico comenzó por la tarde del viernes pasado, cuando las condiciones meteorológicas cambiaron bruscamente en el momento en que la delegación emprendía el regreso. El viraje repentino del clima provocó que los caminantes perdieran la visibilidad y la orientación del camino de bajada. La solicitud de ayuda llegó alrededor de las 18 horas, lo que derivó en un despliegue que se extendió hasta las 20, momento en el que los brigadistas hallaron a los extraviados.