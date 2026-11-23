Una excursión terminó en un operativo nocturno: 14 turistas quedaron extraviados en un cerro de la Patagonia
Catorce excursionistas oriundos de Santa Fe perdieron el rastro del sendero cuando descendían del cerro O’Connor tras un repentino cambio de tiempo. El intenso operativo nocturno que permitió rescatarlos a salvo en medio de la montaña.
Resumen para apurados
- Brigadistas rescataron el viernes a 14 turistas de Santa Fe que se extraviaron en el cerro O’Connor, en Villa La Angostura, debido a un repentino cambio climático.
- El grupo perdió la visibilidad durante el descenso y pidió auxilio. Personal del BRZA y Parques Nacionales los halló con frío y cansancio, guiándolos a salvo en la noche.
- El hecho motivó a las autoridades a reiterar la obligatoriedad del registro de trekking y extremar precauciones ante la exigencia física y climática de la montaña patagónica.
Un grupo de turistas provenientes de Venado Tuerto, en Santa Fe, se desorientó durante la excursión por el empinado cerro O’Connor, en Villa La Angostura. Tras dar la alerta, se inició un operativo nocturno que logró rescatar a las 14 personas que habían perdido el rastro del sendero de descenso.
La travesía de trekking por esta montaña de 1.891 m s. n. m., ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Neuquén, terminó en un pedido de auxilio luego de que los visitantes perdieran el rumbo debido al deterioro de las condiciones climáticas. El llamado movilizó al cuerpo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) y a personal de Parques Nacionales, quienes asistieron a los excursionistas con éxito.
El operativo de búsqueda de los catorce excursionistas en plena montaña
El episodio crítico comenzó por la tarde del viernes pasado, cuando las condiciones meteorológicas cambiaron bruscamente en el momento en que la delegación emprendía el regreso. El viraje repentino del clima provocó que los caminantes perdieran la visibilidad y la orientación del camino de bajada. La solicitud de ayuda llegó alrededor de las 18 horas, lo que derivó en un despliegue que se extendió hasta las 20, momento en el que los brigadistas hallaron a los extraviados.
Según informaron desde el medio local El Patagónico, los afectados se encontraban cansados y sufrían las bajas temperaturas, aunque presentaban un buen estado general de salud. Tras brindarles asistencia y contención, los equipos de emergencia organizaron el descenso nocturno y acompañaron a todos hasta la zona donde habían quedado estacionados sus vehículos. Finalmente, a las 23.15 llegaron a destino, poniendo fin a varias horas de incertidumbre.
Cómo es la exigente excursión por el cerro O'Connor
A raíz de este episodio, los organismos de seguridad recordaron la importancia de tomar precauciones antes de emprender una caminata en altura. “El contingente llegó sano y salvo hasta el lugar donde habían dejado sus vehículos, cerrando una noche larga con abrazos de agradecimiento y la tranquilidad de haber cumplido con el deber de salvar vidas”, publicó el BRZA en sus redes sociales.
El cerro O’Connor está ubicado en Puerto Manzano y alcanza los 1.891 metros de altura. Como señalaron desde Infobae, la ruta presenta una exigencia física alta por la pendiente pronunciada que se sostiene durante gran parte de la subida.
El primer tramo atraviesa un bosque andino con coihues y lengas. A medida que se gana elevación, la vegetación disminuye y el terreno queda más expuesto, de acuerdo con los datos de Parques Nacionales.
La parte final del itinerario conduce a una cresta con sectores de ceniza volcánica y arena suelta. Desde la cumbre se observan el lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador.
Las recomendaciones del BRZA clave antes de salir a la montaña
Entre las principales medidas preventivas se encuentra completar siempre el registro obligatorio de trekking, consultar el pronóstico meteorológico y evitar las salidas ante alertas de viento, lluvia o nubosidad baja.
También aconsejan iniciar los recorridos temprano, calcular los tiempos de marcha para regresar con luz natural y llevar ropa de abrigo e impermeable, calzado adecuado, agua, alimentos, celular con batería y linterna.
Por último, remarcaron la necesidad de no abandonar nunca los caminos señalizados. En caso de perder el rumbo o la visibilidad, lo indicado es detenerse, mantener unido al grupo y comunicarse de inmediato con las autoridades.