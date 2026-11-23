Resumen para apurados
- En una entrevista radial reciente, Soledad Silveyra relató su dura infancia y el suicidio de su madre, en el marco de un proyecto teatral para repasar su vida tras recuperarse.
- La actriz debió trabajar desde los 12 años por la crisis familiar, cuidando a su madre con depresión y adicciones, y criando a su hermano menor Máximo hasta su fallecimiento.
- Tras sufrir una lesión de cadera, Silveyra evalúa llevar estas dolorosas memorias al teatro en un unipersonal, marcando un catártico regreso a los escenarios porteños.
El presente de Soledad Silveyra la encuentra atravesando una larga recuperación tras una caída que tuvo en su casa. En sus ansias por volver a los escenarios, habló con uno de sus productores, quien la incentivó a contar sobre su vida. Pero, consciente de la dura infancia que atravesó, en un principio se negó a relatar un pasado que durante años le trajo tristeza.
Este fin de semana, el podcast “Todas las demás también” de radio La 100 estrenó el episodio entrevista junto a Solita Silveyra. En diálogo con Julieta Prandi, la actriz de 74 años contó cómo sigue de salud. Pero también hizo un repaso por la vida que tuvo, las dificultades de cuidar a una madre depresiva y de, más tarde, hacerse cargo de su hermano, 9 años menor.
Soledad Silveyra habló de la depresión de su madre
A los 12 años, "Solita" empezó a trabajar. Fallecido el segundo esposo de su madre y casi sin tener vínculo con su propio padre, la familia de Silveyra cayó en un difícil perídoo. “Yo quería ganar un mango porque sabía que en mi casa no había plata”, contó. Su madre tenía problemas con el alcohol y otras sustancias, además de depresión. Su abuela, que también vivía en la casa, debía cuidar a su madre de sus repetidos intentos de suicidio.
“Mi madre era una loca linda que se divertía. Pobre, mi amor”, dijo en principio con ternura. También señaló que en un momento debió crecer de golpe y ser madre de su propia madre para cuidarla. “Tardé en perdonarla. Se terminó suicidando, porque intentos tuvo como 40”, reveló.
Con su productor, quien le sugirió hablar sobre su propia vida en un unipersonal, decidió sincerarse. “El otro día le decía a (Julio) Panno: ‘Pero no puede ser, yo tengo que empezar a contar mi vida y yo me crie en un charco de sangre’, por todas las veces que se cortaba las venas (mi madre)”, relató.
La muerte de Máximo, el hermano de Soledad Silveyra
A sus 35 años, Silveyra tuvo una dura discusión con su madre. Luego, la mujer terminó suicidándose, tras lidiar durante años con problemas psiquiátricos. El origen de la pelea había sido la orientación sexual de Máximo, su hermano, cinco años menor. Desde pequeños, Silveyra eligió hacerse cargo de él y cuidarlo debido a los impedimentos de su madre.
Por eso, el fallecimiento de Máximo la afectó en lo más profundo. “Ana María Picchio, cuando se murió Máximo, me dijo: ‘A vos no se te murió un hermano, a vos se te murió un hijo’. Así fue, porque yo no podía salir del dolor”, recordó. “Yo tengo todas fotos en el camarín, en casa, en todos lados, de él mirándome. Porque me miraba con un amor de hijo, porque realmente lo crie”, declaró. A la vez, destacó que Máximo fue uno de los grandes amores de su vida.