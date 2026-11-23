Por eso, el fallecimiento de Máximo la afectó en lo más profundo. “Ana María Picchio, cuando se murió Máximo, me dijo: ‘A vos no se te murió un hermano, a vos se te murió un hijo’. Así fue, porque yo no podía salir del dolor”, recordó. “Yo tengo todas fotos en el camarín, en casa, en todos lados, de él mirándome. Porque me miraba con un amor de hijo, porque realmente lo crie”, declaró. A la vez, destacó que Máximo fue uno de los grandes amores de su vida.