Soledad Silveyra sufrió una caída y está internada: tiene una fisura de cadera

Resumen para apurados
- La actriz Soledad Silveyra fue internada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una caída doméstica que le causó una fisura de cadera mientras estaba sola en su casa.
- Asistida por su hijo, la actriz de 74 años ya arrastraba problemas en la espalda y trocanteritis por un accidente previo, lo que había afectado su labor teatral.
- Los médicos descartaron por ahora una cirugía y evalúan darle el alta para que continúe su recuperación con reposo estricto, a la espera de retomar sus actividades.
Soledad Silveyra fue internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una caída en su domicilio que le provocó una fisura de cadera. La actriz, de 74 años, se encontraba sola al momento del accidente y debió ser trasladada a un centro médico para recibir atención.
La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa durante la emisión de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito por América TV. Según contó el panelista, después de la caída, Silveyra logró comunicarse con su hijo Facundo, quien acudió a asistirla.
Cómo se encuentra Soledad Silveyra tras la caída
De acuerdo con la información que trascendió, la actriz permanece internada y recibe medicación para controlar el dolor provocado por la fisura.
Pepe Ochoa también tomó contacto con Baltasar, otro de los hijos de Silveyra, quien contó que la actriz se encuentra de buen ánimo, aunque cansada. Incluso relató que está ansiosa por dejar el sanatorio.
En un primer momento, se había señalado que la lesión podía requerir una intervención quirúrgica. Sin embargo, según la información aportada posteriormente por uno de sus hijos, los médicos no contemplaban por ahora una operación y evaluaban darle el alta al día siguiente, con indicación de reposo.
Los problemas de salud que ya atravesaba
La caída se produjo mientras Silveyra ya atravesaba dificultades físicas que habían afectado su actividad profesional. Según explicó Ochoa, la actriz venía con problemas de espalda y había tenido que suspender algunas funciones.
Tiempo atrás, durante su participación en La noche de Mirtha, la actriz había contado públicamente que padecía una trocanteritis, una inflamación que afecta la zona lateral de la cadera.
En aquella oportunidad, Silveyra explicó que llevaba seis meses con ese problema y que el cuadro se había originado después de una caída que le provocó una fractura de la sexta vértebra lumbar.
A pesar de las molestias, la actriz había continuado con sus funciones teatrales hasta que el dolor se volvió difícil de sobrellevar. La nueva caída y la fisura de cadera se suman así a un período en el que Silveyra ya venía atravesando distintos inconvenientes físicos, aunque la información difundida sobre su estado actual señala que permanece de buen ánimo y bajo supervisión médica.