Soledad Silveyra sufrió una caída y está internada: tiene una fisura de cadera

A pesar de las molestias, la actriz había continuado con sus funciones teatrales hasta que el dolor se volvió difícil de sobrellevar. La nueva caída y la fisura de cadera se suman así a un período en el que Silveyra ya venía atravesando distintos inconvenientes físicos, aunque la información difundida sobre su estado actual señala que permanece de buen ánimo y bajo supervisión médica.