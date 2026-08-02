Soledad Silveyra atraviesa un momento complejo de salud: "Es muy difícil la cura"

Respecto a su salud y al tratamiento que está realizando para la trocanteritis, comentó: "Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo. Lo que pasa es que me duele mucho, justo en la cadera. Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera, entonces es muy difícil la cura. Las tendinitis son jorobadas".