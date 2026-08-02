Soledad Silveyra atraviesa un momento complejo de salud: "Es muy difícil la cura"

Resumen para apurados
- La actriz Soledad Silveyra reveló este sábado en TV argentina que padece trocanteritis desde hace seis meses tras sufrir una caída que le fracturó la sexta lumbar.
- El problema inició al tropezar con una valija tras un viaje. Pese al fuerte dolor, la artista continuó realizando funciones teatrales durante diez días antes de suspender.
- Afronta un tratamiento complejo que le dificulta caminar, pero la actriz mantiene la expectativa de recuperarse para volver a actuar durante la temporada de verano.
Soledad Silveyra reveló que no está bien de salud y explicó de qué se trata la trocanteritis, la patología que padece.
La actriz participó este sábado de La noche de Mirtha Legrand (El Trece) y confesó que, desde hace seis meses, está lidiando con un fuerte dolor.
¿Qué le pasó a Soledad Silveyra?
"¿Cómo estás de salud, Sole?", le preguntó Mirtha Legrand. Sin vueltas, Soledad Silveyra se sinceró: "Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud. Estoy con una trocanteritis".
La trocanteritis es la inflamación de los tendones en la parte lateral externa de la cadera, que provoca un fuerte dolor en la zona, y que empeora al caminar, subir escaleras o estar mucho tiempo de pie.
"Hace seis meses que estoy con esto. Yo vuelvo de un spa en Punta del Este y me caigo, me tropiezo con una valija. Caí de cola y me pegué un golpe que me rompí la sexta lumbar", detalló Solita.
A su vez, la artista reconoció que, pese al malestar, continuó durante 10 días realizando las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagonizó junto a Luis Brandoni.
"Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía. Hice 10 días de función con mucho dolor, hasta que el décimo día ya era insoportable", reveló.
Acto seguido, la famosa recordó que tuvo que bajarse del escenario un día viernes, y el sábado Brandoni tuvo el accidente doméstico que, días más tarde, le ocasionó la muerte: "O sea que la alegría enorme que me queda de ¿Quién es quién? es que la obra se levantó por Solita, no por Beto que es el que venía flojito".
Respecto a su salud y al tratamiento que está realizando para la trocanteritis, comentó: "Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo. Lo que pasa es que me duele mucho, justo en la cadera. Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera, entonces es muy difícil la cura. Las tendinitis son jorobadas".
"Que tengo que hacer gimnasia, que tengo que poner voluntad... viste cuando uno está mal y te dicen ‘poné voluntad’. Bueno, 'caminá aunque te duela', pero es que no puedo. Espero estar trabajando en el verano, extraño horrores a la gente, cómo se extraña...", concluyó Soledad Silveyra.