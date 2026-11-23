El video viral de los hijos de Manu Ginóbili que sorprendió a los fanáticos de la NBA: qué hicieron en la cancha
A los 16 años, Dante y Nicola Ginóbili protagonizaron un video viral con los Barons de Saint Mary's Hall en el que exhibieron recursos técnicos, intensidad defensiva y un aspecto físico que remiten a los primeros años del bahiense en Europa y la NBA
Resumen para apurados
- Los mellizos Dante y Nicola Ginóbili se volvieron virales en San Antonio tras brillar en un partido escolar por sus llamativas similitudes técnicas y físicas con su padre, Manu.
- A los 16 años, destacaron con Saint Mary's Hall al mostrar intensidad defensiva, triples y el clásico euro-step que inmortalizó la leyenda bahiense en la NBA.
- La actuación despertó entusiasmo entre fanáticos de la NBA y el básquet argentino, abriendo expectativas sobre una eventual carrera profesional en el futuro.
Un video viral de Dante y Nicola Ginóbili en el básquet colegial de Estados Unidos expuso una llamativa coincidencia visual y técnica con su padre, Manu Ginóbili. Con 16 años, los mellizos se destacaron en el triunfo de los Barons de Saint Mary's Hall por 82-45 ante New Braunfels Christian Academy, en San Antonio, desplegando movimientos, postura defensiva y un corte de pelo que despertaron comparaciones inmediatas entre los fanáticos de la NBA y el básquet argentino.
Las imágenes, difundidas originalmente por la cuenta de fanáticos Spurs Nation SA en la red social X y replicadas por diversas comunidades, recopilan las mejores intervenciones de los hermanos en el torneo de secundaria (high school). En la grabación, en la que uno de los adolescentes utiliza la camiseta número 14 y el otro la 55, se observa una marcada similitud estética con el histórico escolta bahiense.
El corte de pelo y el despliegue atlético en cancha
Uno de los primeros rasgos que llamó la atención de los seguidores es el aspecto físico de ambos jóvenes. Tanto Dante como Nicola lucen un corte de pelo similar al que llevaba Manu Ginóbili durante su etapa en el básquet europeo y en sus primeras temporadas con San Antonio Spurs. A ese detalle visual se suma el crecimiento físico de los adolescentes respecto de su recordada aparición pública en 2018, cuando todavía eran niños durante la ceremonia de retiro de la camiseta número 20 del argentino.
En el plano atlético y postural, el compilado muestra a los mellizos muy activos y coordinados en el costado defensivo. Con un uso intenso de piernas y brazos, ambos se destacan por anticipar pases y robar balones en la primera línea. Esa agresividad para recuperar la pelota motivó comentarios en redes sociales que resaltaron su "picardía" y capacidad de anticipación como rasgos propios del juego de su padre.
El euro-step y los recursos ofensivos de los mellizos
En ataque, la conexión técnica con la carrera de Ginóbili se refleja en la ejecución del euro-step, el paso cambiado de penetración hacia el aro que el bahiense popularizó en la NBA. En el video viralizado en noviembre de 2026 se aprecia a los hermanos resolviendo penetraciones con ese recurso, una maniobra que ya habían exhibido en otro registro audiovisual que circuló en febrero de 2024.
El repertorio ofensivo observado en el partido frente a New Braunfels Christian Academy se completa con lanzamientos convertidos desde la línea de tres puntos y dos volcadas. “Ver a los hijos hacer el euro-step, la marca que dejó su padre en la NBA” y “Juegan como el padre, son iguales” fueron algunas de las reacciones más repetidas entre los usuarios que comentaron la publicación.
El contexto familiar en San Antonio y su presente escolar
Nacidos el 16 de mayo de 2010 en San Antonio, Texas, Dante y Nicola crecieron en el entorno de la franquicia texana donde su padre conquistó cuatro anillos de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014) tras brillar previamente en la Liga Nacional argentina y en el básquet italiano. La familia, integrada también por su madre, Marianela Oroño, y su hermano menor, Luca —nacido el 21 de abril de 2014—, reside en esa ciudad desde la llegada del exjugador a Estados Unidos en 2002.
A lo largo de los años, Ginóbili mantuvo un perfil reservado respecto de la exposición pública de sus hijos. Mientras cursan sus estudios secundarios en Saint Mary's Hall y continúan su formación deportiva en el básquet colegial norteamericano, todavía resulta una incógnita si alguno de los dos optará en el futuro por iniciar una carrera profesional.