El corte de pelo y el despliegue atlético en cancha

Uno de los primeros rasgos que llamó la atención de los seguidores es el aspecto físico de ambos jóvenes. Tanto Dante como Nicola lucen un corte de pelo similar al que llevaba Manu Ginóbili durante su etapa en el básquet europeo y en sus primeras temporadas con San Antonio Spurs. A ese detalle visual se suma el crecimiento físico de los adolescentes respecto de su recordada aparición pública en 2018, cuando todavía eran niños durante la ceremonia de retiro de la camiseta número 20 del argentino.