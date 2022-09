“Manu” Ginóbili, inmortalizado entre leyendas

Pasaron 1.475 días desde que se retiró oficialmente del basquetbol y sigue haciendo historia. “¿Si logro perpetuidad con este premio? Y..., es un museo, ¿no? En el Hall of Fame hay un museo y seguramente algo mío habrá ahí. Así que sí, en cierto modo es así. Es como que lo de la camiseta fue muy de San Antonio, por lo que hice ahí, por lo que pasó, por lo que vivimos. Y eso ya pasa al básquet en general, al básquet mundial. Así que sí, en lo que remite a nuestro deporte tan querido, no creo que haya logro o reconocimiento más grande. Después de esto no viene nada más. Así que es un inmenso honor”, comentó “Manu”, que se retiró en 2018, tras 16 años en la NBA, donde ganó cuatro títulos vistiendo la camiseta de los San Antonio Spurs.