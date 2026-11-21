La diferencia con el límite superior del régimen cambiario impuesto por el Banco Central (BCRA) escaló hasta los $ 396,68 o 25,11%. Actualmente, ese límite se ubica en $ 1.976,68. En el medio de esta volatilidad, el Gobierno intenta surfear la ola alcista sosteniendo el ancla fiscal. Sin embargo, los operadores se siguen preguntando: ¿cuánto margen tiene el Gobierno para seguir dosificando la suba del oficial si la tensión financiera sigue creciendo? El dólar oficial ganó algo de recorrido esta semana, aunque los volúmenes inusuales en dollar-linked y en futuros sugieren que el Gobierno pudo haber intervenido para acotar la suba, indica un reporte elaborado por GMA Capital. En paralelo, el BCRA siguió operando en el mercado de cambios, con un promedio de compras diarias de apenas U$S 30,2 millones. “En los últimos días se hizo más visible el divorcio que vienen mostrando el dólar oficial y el resto de los activos argentinos”, acota GMA en su reporte. En particular, el “mal humor” internacional le dio un renovado ímpetu al riesgo país. Lo llamativo es que, incluso con el peso tan apreciado, el Gobierno parece inclinado a seguir dosificando la suba del mayorista.