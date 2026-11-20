El operador cambiario Gustavo Quintana, de PR, atribuyó la escalada del tipo de cambio de los últimos días a un escenario internacional “inestable”. Entre los factores que mencionó se encuentran la depreciación del real brasileño, que el jueves llegó a retroceder un 1% y obligó a intervenir al Banco Central de ese país, y las bajas registradas en los mercados del exterior.