Resumen para apurados
- El dólar oficial en Argentina subió hoy por tercera rueda consecutiva y alcanzó un récord nominal de $1.590 en el Banco Nación ante una mayor demanda de cobertura cambiaria.
- La divisa sumó $20 en la semana por volatilidad global, la devaluación del real en Brasil y la salida de inversores desde mercados emergentes hacia activos de menor riesgo.
- La creciente demanda en contratos a futuro traslada la presión cambiaria y concentra pasivos oficiales para enero, mientras los analistas vigilan la brecha con el MEP y el CCL.
El dólar oficialvolvió a subir hoy y encadenó su tercera jornada consecutiva en alza, en un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria y de incertidumbre en los mercados internacionales. La cotización minorista alcanzó los $1.590 en las pizarras del Banco Nación, su valor nominal más alto del año, y acumuló un incremento de $20 durante la semana.
El billete estadounidense registró un avance de $5 respecto del último cierre, equivalente al 0,3%. De esta manera, en lo que va de noviembre acumula una suba de $30 (1,9%), en medio de un escenario marcado por el desarme de posiciones financieras y la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.
En el segmento mayorista, el dólar también profundizó su tendencia alcista. La cotización avanzó $7 (0,4%) y se ubicó en $1.572, un nuevo máximo nominal. Con este movimiento, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, establecido para este viernes en $1.976,68, se redujo al 25,7%. En las primeras semanas de noviembre, el tipo de cambio mayorista acumuló un incremento de $38 (2%).
Qué pasó con los dólares financieros
En el mercado bursátil, las cotizaciones tuvieron movimientos dispares. El dólar MEP se negoció a $1.660,49, con una suba de $16,73 (1%) respecto de la apertura. En cambio, el contado con liquidación (CCL) interrumpió su racha alcista y retrocedió $28,61, hasta los $1.714,87, una caída del 1,6%.
El operador cambiario Gustavo Quintana, de PR, atribuyó la escalada del tipo de cambio de los últimos días a un escenario internacional “inestable”. Entre los factores que mencionó se encuentran la depreciación del real brasileño, que el jueves llegó a retroceder un 1% y obligó a intervenir al Banco Central de ese país, y las bajas registradas en los mercados del exterior.
“Generan incertidumbre e inducen a fondos a salir de los mercados emergentes y tomar posiciones en activos de mayor calidad. Todo eso alimenta la demanda de divisas y tiene impacto en los precios”, explicó.
Los analistas también siguen de cerca la evolución de los dólares financieros y la ampliación de la brecha respecto del tipo de cambio oficial. El CCL se ubicó un 8,8% por encima del mayorista, aunque durante la semana llegó a superar el 10%. En tanto, el MEP mostró una diferencia del 5,6%.
La cobertura cambiaria y la presión sobre los mercados
Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, señaló que la demanda de dólares comenzó a desplazarse desde el mercado oficial hacia los instrumentos financieros y los contratos de futuros.
Según explicó, el volumen operado en estos últimos, impulsado por las coberturas del Estado, ya supera al registrado en el mercado físico: U$S410 millones frente a U$S356 millones en el contrato de enero. Además, indicó que el interés abierto registró un incremento diario de U$S240 millones.
“Con esa herramienta el Gobierno mantiene el oficial en $1.559, pero las dos cosas tienen un costo: cada contrato de dólar linked que se coloca saca pesos del sistema y suma un pasivo concentrado en enero”, evaluó.