El dólar volvió a marcar un récord: a cuánto cerró hoy y qué pasó con las otras cotizaciones
La divisa estadounidense avanzó $5 en el Banco Nación y cerró a $1.585 para la venta. El tipo de cambio mayorista también alcanzó un máximo nominal, mientras que la brecha con el contado con liquidación superó el 10%.
Resumen para apurados
- El dólar marcó un récord de $1.585 este jueves en Argentina por una mayor demanda de cobertura cambiaria ante la incertidumbre económica local y geopolítica.
- El tipo de cambio mayorista subió a $1.565 y acumula un alza semanal de $21,50, mientras los dólares financieros como el MEP y el CCL también operaron en alza.
- La brecha del contado con liquidación superó el 10%, un indicador clave que operadores monitorean ante el reacomodamiento y la volatilidad del mercado cambiario.
El dólar volvió a cerrar en un nivel récord este jueves. La cotización para la venta al público llegó a $1.585 en el Banco Nación, luego de avanzar cinco unidades durante la jornada.
De acuerdo con los datos informados por el Banco Central (BCRA), el billete minorista registró un promedio de $1.589,35 para la venta y $1.535,67 para la compra en las entidades financieras.
La tendencia alcista también se reflejó en el mercado mayorista, donde el tipo de cambio avanzó $5,50 y terminó en $1.565. De esta manera, alcanzó un nuevo máximo nominal, en una rueda en la que se negociaron U$S452,5 millones en el segmento de contado.
El dólar mayorista acumula una suba de $21,50 en la semana
El movimiento de la divisa mayorista se produjo en un contexto de búsqueda gradual y sostenida de cobertura en moneda extranjera. Entre los factores que alimentan esa demanda aparecen las expectativas de un 2027 complejo en el escenario interno y las tensiones geopolíticas internacionales.
Con una sola rueda pendiente para finalizar la semana, el dólar mayorista acumula un incremento de $21,50. La evolución contrasta con el período anterior, cuando había registrado una baja de apenas dos pesos.
Qué pasó con el dólar MEP y el contado con liquidación
En el mercado financiero, las cotizaciones también mostraron movimientos al alza. El dólar MEP operó en torno a los $1.631,70, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió hasta los $1.732,90.
Con ese avance, la diferencia entre el CCL y el tipo de cambio mayorista superó el 10%. Se trata de una referencia que los operadores siguen de cerca, en medio del reacomodamiento de las expectativas sobre la evolución del mercado cambiario.