Resumen para apurados
- Boca y Atlético Mineiro jugarán este sábado en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana 2026 para quebrar sus extensas sequías de títulos internacionales.
- Boca no corona afuera desde 2008 y llegó tras caer de la Libertadores, mientras Mineiro busca revancha tras perder dos finales continentales seguidas.
- El campeón disputará la Recopa 2027. Además, el resultado impactará en la gestión de Riquelme rumbo a 2027 y definirá el liderazgo deportivo de ambos clubes en la región.
Boca Juniors y Atlético Mineiro buscarán poner fin a una prolongada sequía de títulos internacionales cuando se enfrenten el sábado en la final de la Copa Sudamericana 2026, en Barranquilla, Colombia. El equipo argentino contará con el respaldo de miles de hinchas que llegaron al Caribe colombiano para acompañarlo en una nueva definición continental.
Con Leandro Paredes, campeón del mundo con la selección argentina, como uno de sus referentes, Boca intentará conquistar un trofeo internacional que se le niega desde 2008. Miles de simpatizantes desembarcaron en Barranquilla con cánticos y banderas, ilusionados con volver a celebrar fuera del país.
Del otro lado estará Atlético Mineiro, que busca recuperarse de dos finales continentales perdidas: la Copa Libertadores de 2024 y la Sudamericana de 2025.
El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano, habitual escenario de la Selección colombiana, que reabrirá sus puertas después de nueve meses de obras destinadas a ampliar su capacidad a 65.000 espectadores.
El partido comenzará a las 19.30 (hora argentina). El ganador obtendrá una plaza para la Copa Libertadores, a la que Boca ya está clasificado, y disputará la Recopa Sudamericana de 2027.
Una gran movilización
Barranquilla se convirtió en el destino de miles de hinchas de Boca, una de las instituciones con mayor convocatoria del continente.
El equipo argentino y Atlético Mineiro protagonizarán el cierre de una edición de la Sudamericana que también contó con la participación de River Plate y Santos, con Neymar entre sus figuras.
El “Xeneize”, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llegó a esta competencia después de quedar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores. Sin embargo, aquella eliminación quedó en segundo plano ante la posibilidad de volver a conquistar un título internacional.
“Trataremos de darle una alegría a nuestra gente. Queremos pelear todo y hace rato que lo venimos demostrando”, afirmó el entrenador durante el fin de semana.
Boca buscará ampliar un palmarés internacional que incluye seis Copas Libertadores, dos Sudamericanas y tres Intercontinentales, con buena parte de sus conquistas concentradas a comienzos de siglo.
Paredes, el referente de Boca
Leandro Paredes es el líder de un equipo que combina juventud y experiencia, con futbolistas como el arquero colombiano Álvaro Montero, el delantero uruguayo Miguel Merentiel y el mediocampista Santiago Ascacibar.
Después de varios intentos por consolidar una formación, Arruabarrena encontró alternativas en jugadores jóvenes como Leonel Flores, quien a sus 19 años fue convocado a la selección argentina.
La Sudamericana aparece como el principal objetivo de un presente en el que Boca todavía tiene posibilidades de conquistar cinco trofeos antes de finalizar el año, incluida la recientemente obtenida Tabla Anual del fútbol argentino.
Una eventual consagración también podría fortalecer la posición del presidente Juan Román Riquelme, quien buscará la reelección en 2027 después de poner fin a una racha de tres años sin títulos durante su gestión.
La presión de una nueva final
El partido marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde los incidentes registrados en la Copa Libertadores de 2021.
En aquella oportunidad, tras la eliminación de Boca, se produjo una pelea en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, con golpes y lanzamiento de objetos. La intervención de la Policía brasileña, que utilizó gases pimienta y lacrimógenos, permitió detener los enfrentamientos. Algunos integrantes de la delegación argentina debieron declarar posteriormente en una comisaría.
Atlético Mineiro, el club con el que Ronaldinho conquistó su única Copa Libertadores en 2013, llegará a la final después de acumular siete partidos sin victorias en todas las competencias.
Será, además, su tercera definición continental consecutiva, después de las derrotas ante Botafogo en la Libertadores de 2024 y frente a Lanús en la Sudamericana de 2025.
Su entrenador, el argentino Eduardo Domínguez, buscó trasladar la presión al conjunto de Arruabarrena. “Nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales que se llegaron. Boca hace 18 años que no gana una final internacional. ¿Quién tiene más presión?”, planteó antes de viajar a Barranquilla.
Para afrontar la definición, Domínguez contará con futbolistas experimentados como Fred, mundialista con Brasil en 2018 y 2022, y el extremo Bernard. En cambio, la presencia de Reinier, delantero con pasado en Real Madrid, está en duda por una lesión.