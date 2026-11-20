Boca Juniors y Atlético Mineiro buscarán poner fin a una prolongada sequía de títulos internacionales cuando se enfrenten el sábado en la final de la Copa Sudamericana 2026, en Barranquilla, Colombia. El equipo argentino contará con el respaldo de miles de hinchas que llegaron al Caribe colombiano para acompañarlo en una nueva definición continental.