Resumen para apurados
- Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026 este sábado a las 19.30 en Barranquilla, buscando consagrarse campeones continentales.
- Boca llegó tras vencer a Vasco da Gama en semifinales y busca su tercer trofeo del certamen, mientras que los brasileños intentan quebrar una racha de dos finales perdidas.
- Un triunfo de Boca asegurará su pase a la Copa Libertadores 2027 y liberará una plaza anual para Independiente Rivadavia, reconfigurando la clasificación argentina.
Boca tiene una cita decisiva. El equipo argentino enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de volver a levantar un trofeo internacional. El partido se disputará este sábado desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
La definición podrá verse en vivo por ESPN y DSports, señales disponibles también a través de Flow y DGO. Además, estará disponible en Disney+ Premium.
Para Boca será una oportunidad de volver a conquistar un título continental después de varios años. Su última consagración internacional fue en la Copa Libertadores 2007, cuando derrotó a Gremio en la final. La anterior definición continental que disputó fue la de la Libertadores 2023, en la que cayó ante Fluminense en el estadio Maracaná.
El camino de Boca hasta la final
El "Xeneize" llegó a la Sudamericana después de no conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el inicio de la etapa eliminatoria necesitó de los penales para superar a O'Higgins de Chile, luego de que ambos equipos ganaran 1 a 0 de locales y terminaran igualados en el resultado global.
En octavos de final, Boca mostró una versión contundente y dejó en el camino a Recoleta con un marcador acumulado de 7 a 1: ganó 3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la revancha. Luego superó a San Pablo por 2 a 1 en el global, tras imponerse 1 a 0 en el primer partido y empatar 1 a 1 en el segundo.
La clasificación a la final llegó frente a Vasco da Gama. Después de perder 1 a 0 en La Bombonera, consiguió una victoria por 3 a 1 en el Maracaná y selló su lugar en la definición.
Southamerican Cup 2026
Primera Fase16 cruces
Play-Offs Octavos8 cruces
Octavos de Final8 cruces
Cuartos de Final4 cruces
Semifinales2 cruces
Gran Final1 partido
Campeón🏆 Título
Qué puede conseguir Boca en el cierre del año
La final de la Sudamericana forma parte de un calendario determinante para el "Xeneize". El equipo ya se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual y, además, continúa en carrera en otras competencias: disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense y está en los octavos de final del Clausura.
La consagración en Barranquilla también tendría consecuencias para el mapa de las clasificaciones internacionales del fútbol argentino. Si Boca gana la Sudamericana, obtendrá un lugar en la Copa Libertadores 2027 por esa vía y liberará el cupo que consiguió mediante la Tabla Anual. Esa plaza pasaría a Independiente Rivadavia, mientras que Estudiantes de La Plata accedería a la Sudamericana 2027.
La definición también tiene un contexto particular para Platense, que enfrentará a Boca en la final de la Copa Argentina y buscará conseguir un lugar en la próxima Libertadores.
Atlético Mineiro, el rival de Boca
Del otro lado estará Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez. El conjunto brasileño buscará dejar atrás dos finales continentales perdidas: la de la Copa Libertadores 2024 y la de la Sudamericana 2025, en la que cayó frente a Lanús.
El "Galo" llegó a Barranquilla después de superar a Montevideo City Torque en semifinales. Ganó 3 a 0 en el primer encuentro, aunque perdió 2 a 0 en la revancha disputada en Uruguay. En la fase de grupos había terminado primero en la zona B, con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.
En octavos de final eliminó a Bragantino por un global de 3 a 2. Luego protagonizó una serie muy disputada ante Santos: perdió 2 a 0 en la ida, ganó 4 a 2 en la vuelta y consiguió la clasificación a través de los penales, después de igualar 4 a 4 en el resultado acumulado.
El plantel brasileño cuenta con dos futbolistas argentinos: el ex Atlético, Tomás Cuello, y Tomás Pérez. También sobresalen nombres como el colombiano Kevin Castaño, con pasado reciente en River, y los ecuatorianos Angelo Preciado y Alan Minda. Alan Franco, otro ecuatoriano, no estará disponible para la final por haber sido expulsado en la revancha de semifinales.
El antecedente entre Boca y Atlético Mineiro
El último cruce entre ambos equipos se produjo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. En aquella serie, los dos partidos terminaron 0 a 0: primero en La Bombonera y luego en el Mineirão. Atlético Mineiro se impuso en la definición por penales y avanzó a los cuartos de final.
Ahora volverán a encontrarse en una instancia decisiva, aunque con un título en juego y en un escenario neutral.
Boca, además, tiene una historia importante en la Copa Sudamericana. Conquistó el torneo en dos oportunidades consecutivas: en 2004, bajo la conducción de Jorge Benítez, cuando derrotó a Bolívar por un global de 2 a 1; y en 2005, con Alfio Basile como entrenador, al vencer a Pumas de México en la definición por penales.
Ahora tendrá la posibilidad de sumar una tercera estrella a su historial en la competencia. Enfrente estará un Atlético Mineiro que también necesita cambiar el recuerdo de sus últimas finales. En Barranquilla, uno de los dos equipos encontrará el desahogo continental que busca.