En octavos de final, Boca mostró una versión contundente y dejó en el camino a Recoleta con un marcador acumulado de 7 a 1: ganó 3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la revancha. Luego superó a San Pablo por 2 a 1 en el global, tras imponerse 1 a 0 en el primer partido y empatar 1 a 1 en el segundo.