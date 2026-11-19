Campaña millonaria: Boca ya se aseguró más de 5,7 millones de dólares en la Sudamericana y puede seguir sumando
Con el pase a la final ante Atlético Mineiro, el "Xeneize" garantizó un ingreso clave por rondas superadas, partidos ganados y el piso de subcampeón. En Barranquilla irá por el título y otros 10 millones de la Conmebol, que elevarían los premios de la campaña a una cifra récord.
Resumen para apurados
- Boca jugará este sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla, buscando cortar una sequía de títulos y asegurarse premios millonarios.
- El club ya acumuló U$S 5,72 millones por avanzar rondas y ganar partidos, garantizándose el piso de subcampeón tras eliminar a rivales como San Pablo y O’Higgins.
- Si se corona campeón, el Xeneize elevará sus ingresos totales a más de 13,3 millones de dólares y terminará con una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales.
Además de la oportunidad de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales, el cruce de este sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla pondrá en juego una cifra millonaria para Boca. Con solo meterse en la final de la Copa Sudamericana, el club de la Ribera ya tiene asegurados U$S 5.725.000, un número que más que se duplicará si el equipo de Rodolfo Arruabarrena levanta el trofeo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
El acumulado responde a la escala de premios de la Conmebol. El camino comenzó con 500.000 dólares por eliminar a O’Higgins, a los que se sumaron 600.000 por dejar en el camino a Deportivo Recoleta en octavos, 700.000 por avanzar a cuartos de final y 800.000 más tras superar a San Pablo en semifinales. A esos montos fijos por ronda se agrega el plus por mérito deportivo: 125.000 dólares por victoria, un beneficio que el "Xeneize" cobró en cinco oportunidades (uno ante los chilenos, dos frente a Recoleta, uno contra los paulistas y la revancha ante Vasco da Gama), sumando otros 625.000 dólares. El piso actual se completó con la clasificación a la final, que asegura 2.500.000 dólares para el subcampeón.
El salto grande se definirá este sábado en Colombia. En caso de dar la vuelta olímpica, Boca cambiará los 2,5 millones del segundo puesto por el premio de 10.000.000 de dólares asignado al campeón, lo que llevaría el acumulado general a 13.225.000. A esa cifra se le sumaría el plus de 125.000 si se impone en los 90 minutos o en el tiempo suplementario, cerrando la campaña con un techo de 13.350.000 dólares para coronar el torneo.