El acumulado responde a la escala de premios de la Conmebol. El camino comenzó con 500.000 dólares por eliminar a O’Higgins, a los que se sumaron 600.000 por dejar en el camino a Deportivo Recoleta en octavos, 700.000 por avanzar a cuartos de final y 800.000 más tras superar a San Pablo en semifinales. A esos montos fijos por ronda se agrega el plus por mérito deportivo: 125.000 dólares por victoria, un beneficio que el "Xeneize" cobró en cinco oportunidades (uno ante los chilenos, dos frente a Recoleta, uno contra los paulistas y la revancha ante Vasco da Gama), sumando otros 625.000 dólares. El piso actual se completó con la clasificación a la final, que asegura 2.500.000 dólares para el subcampeón.