El sábado tendrá temperaturas de hasta 26°C y tormentas aisladas en distintos momentos. El domingo aparece como el día con mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la madrugada y la mañana. Para el lunes feriado, en tanto, se espera una máxima de 27°C y una disminución de las probabilidades de lluvia durante la segunda parte del día.