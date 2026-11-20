Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este fin de semana largo en Tucumán jornadas templadas a cálidas con tormentas aisladas, debido al ingreso de un frente de inestabilidad.
- El domingo presentará mayor inestabilidad matutina con 24°C de máxima, mientras que el sábado y el lunes feriado registrarán mejoras temporarias hacia la noche.
- Se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales para planificar salidas al aire libre y traslados turísticos durante las tres jornadas del feriado.
Quienes tengan planes para disfrutar de los próximos días deberán estar atentos al pronóstico del tiempo para Tucumán. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas tendrán temperaturas templadas a cálidas, aunque con probabilidades de precipitaciones en distintos momentos del fin de semana.
Cómo estará el tiempo el sábado 21 de noviembre en Tucumán
Para este sábado, el SMN pronostica una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 26°C en San Miguel de Tucumán.
Durante la madrugada, la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, las condiciones mejorarían y el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mayor parte de la jornada.
Domingo 22 de noviembre: tormentas y chaparrones en Tucumán
El domingo podría presentar las condiciones más inestables del fin de semana largo. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 24°C.
De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 70%.
Para la tarde y la noche se anticipan chaparrones, aunque con una probabilidad menor, de entre el 10% y el 40%. Las temperaturas rondarán los 18°C durante las primeras horas y los 24°C en el tramo de mayor temperatura.
El viento soplará entre 7 y 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del sudoeste durante la primera parte del día y del sur hacia la tarde y la noche.
Lunes 23 de noviembre, feriado: máxima de 27°C y posibles tormentas aisladas
El lunes 23 de noviembre, feriado nacional, la temperatura tendrá un nuevo ascenso. El SMN anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 27°C para San Miguel de Tucumán.
Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
Hacia la tarde y la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.
El viento tendrá velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora durante la primera parte de la jornada y aumentará a entre 7 y 12 kilómetros por hora hacia la tarde y la noche.
Qué dice el pronóstico para el fin de semana largo en Tucumán
El pronóstico del SMN muestra tres jornadas con posibilidades de lluvias, aunque con diferencias en la intensidad y la distribución de las precipitaciones.
El sábado tendrá temperaturas de hasta 26°C y tormentas aisladas en distintos momentos. El domingo aparece como el día con mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la madrugada y la mañana. Para el lunes feriado, en tanto, se espera una máxima de 27°C y una disminución de las probabilidades de lluvia durante la segunda parte del día.
De esta manera, el fin de semana largo combinará temperaturas agradables con condiciones inestables, por lo que será conveniente consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional antes de organizar actividades al aire libre.