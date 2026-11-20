A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, Speranza aseguró que comprendió muchas de las actitudes que el chocolatero terminó teniendo con él. “Yo le saqué lo que él más quería en la vida. Él quería ser famoso y que girara todo alrededor de él: la tele, la camarita, la lucecita roja que lo apuntaba todo el tiempo”, dijo. También reconoció que Fort había invertido mucho dinero en estar donde estaba y que a él, sin quererlo, le había llegado la mágica designación de Tinelli.