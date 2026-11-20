Resumen para apurados
- Tito Speranza recordó en una entrevista su conflicto con Ricardo Fort y explicó que se alejó de los medios tras su inesperado salto a la fama en Showmatch.
- Como custodio de Fort, su repentina popularidad con Marcelo Tinelli provocó celos en el empresario, generando tensiones que precipitaron su alejamiento laboral.
- Aunque fue finalista de Bailando 2011 con amplio apoyo popular, optó por dejar la farándula al no aceptar las reglas y exigencias del ambiente televisivo.
En 2010, Showmatch cursaba uno de sus momentos de mayor esplendor. Los sucesivos Bailando por un sueño habían convocado y descubierto a decenas de figuras de la farándula que el público terminó aceptando. Entre ellos, un muchacho joven, de cuerpo fornido y rostro impasible llamó la atención de Marcelo Tinelli: Tito Speranza, una figura secundaria que acompañaba al equipo de seguridad del estrambótico Ricardo Fort.
Así creció la figura de Héctor Marcelo Speranza, Tito para los argentinos, sin ninguna aspiración a figurar en la farándula. En el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Luis Novaresio, el exguardaespaldas recordó su trayectoria en Showmatch y también los motivos que lo llevaron a alejarse del empresario chocolatero y de las pantallas.
Tito Speranza, el descubrimiento de Marcelo Tinelli
Tito venía del palo de los deportes. Entrenar y jugar al básquet eran sus grandes pasiones y lo que de verdad lo motivaba. Hasta que su pareja, Marcela Villagra, entonces amiga de Ricardo Fort, lo recomendó para que formara parte de su seguridad privada. Las grabaciones del Bailando, que tenían a Fort como jurado, lo encontraron cansado. Pero también desprevenido.
“Todo empezó porque (Marcelo) me mandó a Matías Alé a contarme un chiste y yo estaba cansado. Me dijo: ‘¿Cuál es la actriz más explosiva?’. Yo lo quedé mirando. ‘Betiana Bloom’. No me causó gracia y a todos les causó gracia que yo tenía la misma cara de cu que siempre”, recordó. A Tinelli eso le llamó la atención y empezó a reparar en su ausencia de expresiones, incluso cuando hacía mérito para provocar una reacción.
Entonces, las interacciones empezaron a crecer, al igual que el tiempo de Tito en pantalla. El rating le había dado la bienvenida. Lo que no esperaba el guardaespaldas era que su brillo propio llegara a eclipsar a Fort y hasta a producirle celos. Entonces, habló con Pablo Prada y Federico Hoppe, productores del programa, para pedirles que hicieran más partícipe a su jefe. “Medio quedamos en que (Ricardo) iba a habilitar que yo ponga cara de cu, lo que sea. Pero no lo habilitaba mucho”, recordó.
La pelea de Tito Speranza y Ricardo Fort
Los celos del empresario empezaron a generar tensión hacia el interior del cuerpo de seguridad y Speranza decidió tomar distancia. Incluso durante las grabaciones, elegía quedarse fuera del estudio. Pero Fort quería tener siempre el control, según contó, y exigía a sus guardias que estuvieran a su alrededor en todo momento.
A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, Speranza aseguró que comprendió muchas de las actitudes que el chocolatero terminó teniendo con él. “Yo le saqué lo que él más quería en la vida. Él quería ser famoso y que girara todo alrededor de él: la tele, la camarita, la lucecita roja que lo apuntaba todo el tiempo”, dijo. También reconoció que Fort había invertido mucho dinero en estar donde estaba y que a él, sin quererlo, le había llegado la mágica designación de Tinelli.
La figura de Speranza siguió creciendo. En 2011 fue convocado por el propio Prada para participar del Bailando de ese año. Aunque logró ganarse el cariño del público y llegar hasta la final del certamen, Hernán Piquín y Noelia Pompa lo vencieron por votos del público con muy poca diferencia. Su carrera en el mundo del espectáculo se truncó pronto, según él mismo contó, porque dejó de aceptar muchas de las reglas que le proponía el juego.