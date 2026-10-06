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Así está la tumba de Ricardo Fort a 13 años de su muerte

Felipe Fort compartió una serie de imágenes de su último mes y entre ellas apareció la lápida de su padre.

RICARDO FORT. Ya pasaron 13 años de su muerte.
RICARDO FORT. Ya pasaron 13 años de su muerte.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Felipe Fort compartió en redes sociales el estado actual de la tumba de su padre, Ricardo Fort, en Pilar, mostrando la lápida cuidada a trece años de su fallecimiento.
  • La imagen se incluyó en un resumen mensual de fotos tras años de polémicas, como en 2021, cuando la familia enfrentó críticas por el descuido temporal del lugar.
  • El posteo reactivó muestras de afecto de los seguidores hacia el mediático empresario, reafirmando la vigencia de su figura en la cultura popular argentina.
Resumen generado con IA

A 13 años de su muerte, Ricardo Fort continúa presente en el mundo del espectáculo. Su paso por la televisión, el impacto que generó en las redes sociales y las frases que quedaron asociadas a su personalidad mantienen vigente el recuerdo del empresario, cuya vida también continúa despertando interés a través de sus hijos, Marta y Felipe. Y en las últimas horas uno de ellos compartió una imagen de la tumba donde descansan sus restos.

Felipe publicó una serie de fotografías correspondientes al último mes y, entre las postales, incluyó una imagen de la lápida de su padre. En ella se observa el lugar en buenas condiciones, rodeado de pasto y flores rojas. Sobre la piedra puede leerse la inscripción: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”.

La fotografía permitió conocer el estado actual del lugar de descanso del empresario y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia.

La publicación no pasó inadvertida para quienes todavía recuerdan a Ricardo y siguen de cerca la vida de sus hijos. En los comentarios aparecieron numerosos mensajes dedicados al empresario.

“Cómo se lo extraña a tu viejo”; “Siempre en nuestros corazones”; “Descansa en paz, comandante. Te recordamos”; “Mis respetos. Que en paz descanses y te tenga en la gloria, Ricky”; “Te extrañamos, comandante”; y “Se te extraña, Ricardo” fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que la tumba de Ricardo Fort quedó expuesta públicamente a través de las redes sociales.

Así está la tumba de Ricardo Fort a 13 años de su muerte

La foto que Marta Fort había compartido en 2023

En noviembre de 2023, con motivo de lo que hubiera sido el cumpleaños número 55 del empresario, Marta Fort había publicado una historia de Instagram en la que mostró una imagen tomada durante una visita al Memorial del Jardín del Pilar.

En ese espacio descansan los restos de Ricardo y los de su abuela, Marta Campa de Fort. En aquella fotografía se podía observar un terreno cubierto por un verde intenso y un ramo de flores sobre la tumba.

Entre las flores se distinguían siete rosas rojas, que resaltaban sobre el césped y se convirtieron en uno de los detalles centrales de la postal. Marta había acompañado la imagen con los emojis de dos palomas blancas.

Las críticas que recibió la familia por el estado de la tumba

El estado de la tumba de Ricardo Fort también había generado repercusión en julio de 2021, cuando una imagen del lugar fue difundida en las redes sociales y provocó críticas por las condiciones en las que se encontraba la lápida.

La situación se produjo poco tiempo después de la muerte de Marta Campa de Fort, cuyos restos fueron ubicados junto a los de su hijo.

Ante los cuestionamientos, Marta, que en ese momento era adolescente, realizó un contundente descargo. “Hola, quizás si no fuesen tan insensibles recordarían que hace pocas semanas se tuvo que remover toda esa tierra para que mi abuela pueda descansar junto a él”, escribió.

“Nosotros nos encargamos de darles amor en vida y eso es lo que importa”, sostuvo entonces la joven.

En esa misma publicación también se refirió al vínculo que mantenían con sus seres queridos y a la manera en que continuaban acompañándose después de las pérdidas.

“Quiénes fuimos con ellos, quiénes fueron con nosotros y cómo seguimos acompañando mutuamente. Cómo se puede entre estos dos planos que nos separan”, expresó.

Con esas palabras, Marta respondió a las críticas y explicó que la familia había priorizado el vínculo construido con Ricardo y su abuela durante sus vidas por encima del aspecto que presentaba el lugar en aquel momento.

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