Así está la tumba de Ricardo Fort a 13 años de su muerte

A 13 años de su muerte, Ricardo Fort continúa presente en el mundo del espectáculo. Su paso por la televisión, el impacto que generó en las redes sociales y las frases que quedaron asociadas a su personalidad mantienen vigente el recuerdo del empresario, cuya vida también continúa despertando interés a través de sus hijos, Marta y Felipe. Y en las últimas horas uno de ellos compartió una imagen de la tumba donde descansan sus restos.