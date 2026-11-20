Juicio al Pity Álvarez: a qué hora se conocerá el veredicto y qué puede pasar con el músico
Tras ocho años de postergaciones, peritajes psiquiátricos y tres meses de audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 define hoy si condena o absuelve al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el crimen de Cristian "Gringo" Díaz, ocurrido en 2018.
Resumen para apurados
- El Tribunal Oral N° 29 de Buenos Aires define hoy el veredicto para Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018, en una causa por homicidio agravado.
- Tras años de postergaciones y pericias psiquiátricas, la fiscalía pidió 18 años y medio de prisión, mientras la defensa alegó legítima defensa y reclamó su absolución.
- El fallo definirá si el músico cumplirá prisión efectiva tras su internación psiquiátrica o si la Justicia admite el reclamo de inimputabilidad por su salud mental.
Postergaciones, evaluaciones, 20 audiencias, 40 testigos y, en el medio, dos shows y una cancelación fueron el derrotero del proceso judicial contra Pity Álvarez, quien el 12 de julio de 2018 disparó contra Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, provocando su muerte. Después de un “rally” de debates orales que recién comenzaron en agosto de 2026, el día final del veredicto llegó este 20 de noviembre.
Con la opción de conectarse vía virtual para presenciar en vivo su sentencia o notificarse en diferido desde la Clínica Psiquiátrica de Castelar, el cantante de Intoxicados, Pity Álvarez, descubrirá finalmente cuál es la decisión de la Justicia en el marco de la acusación por homicidio agravado que pesa sobre el exlíder de Viejas Locas.
Las veces en que el "Pity" Álvarez confesó el crimen
La última vez que “Pity” estuvo frente a los jueces fue el 2 de noviembre de este año, cuando durante cuatro horas reconstruyó los hechos de aquel 12 de julio de 2018 y, con una alocución casi sin rodeos, admitió lo ocurrido en la madrugada en el barrio Samoré. Afirmó haber disparado contra Díaz, pero sostuvo que había actuado en defensa propia porque se sintió acorralado. “No pensé, me transformé”, dijo. También le pidió perdón a la familia de la víctima.
“Lo maté porque era entre él y yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, declaró el “Pity” Álvarez cuando, en 2018 y a las 6:45, se presentó en la comisaría de Villa Lugano y confirmó el hecho a los periodistas del lugar. "Sí, yo fui el que disparé y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó", agregó el músico al bajarse del auto.
La audiencia clave contra el "Pity" Álvarez sin presencia en la sala
Tras tres meses de juicio que avanzaron luego de un proceso judicial de ocho años —marcado por postergaciones, peritajes psiquiátricos y un debate oral que comenzó recién en agosto de 2026—, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires deberá resolver si condena o absuelve al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
La audiencia comenzará a las 10:30 y Álvarez no estará presente en la sala cuando los jueces comuniquen su decisión. Habrá que ver si opta por conectarse de manera virtual desde la clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanece internado, para hacer uso de sus últimas palabras antes del veredicto.
Los pedidos de la fiscalía y la querella en el juicio del "Pity"
En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión. Para sostener su acusación, aseguró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Además, reclamó que sea detenido de manera inmediata una vez que finalice su internación involuntaria.
Por su parte, la querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses de prisión. También solicitó que, en caso de ser condenado, Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y tenga autorización para realizar salidas laborales con el objetivo de reparar el daño.
La estrategia de la defensa y la situación actual del "Pity"
La defensa, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamó la absolución del cantante al sostener que actuó en defensa propia. De manera subsidiaria, pidió que sea condenado por exceso en la legítima defensa, una figura que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.
Durante su extenso alegato, Baños también cuestionó la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso judicial y solicitó la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió que el debate continuara.
El músico permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición de la Justicia civil. La medida había sido ordenada por un plazo de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran un riesgo para sí mismo y para terceros.