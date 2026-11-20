Las veces en que el "Pity" Álvarez confesó el crimen

La última vez que “Pity” estuvo frente a los jueces fue el 2 de noviembre de este año, cuando durante cuatro horas reconstruyó los hechos de aquel 12 de julio de 2018 y, con una alocución casi sin rodeos, admitió lo ocurrido en la madrugada en el barrio Samoré. Afirmó haber disparado contra Díaz, pero sostuvo que había actuado en defensa propia porque se sintió acorralado. “No pensé, me transformé”, dijo. También le pidió perdón a la familia de la víctima.