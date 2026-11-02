Pity Álvarez será trasladado en ambulancia para declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz
El exlíder de Viejas Locas será trasladado en ambulancia desde una clínica psiquiátrica de Castelar para presentarse ante el Tribunal Oral N° 29. En paralelo, sus abogados insisten ante la Justicia porteña con un pedido de nulidad y suspensión del proceso.
Resumen para apurados
- Pity Álvarez declara este lunes ante el Tribunal N° 29 por el crimen de Cristian Díaz en 2018, tras ser trasladado en ambulancia desde una clínica psiquiátrica.
- El músico fue llevado desde Castelar con custodia policial y médica. El debate oral se retrasó previamente por peritajes sobre el estado de su salud mental.
- La defensa pidió anular y suspender el juicio ante el Tribunal Superior porteño, alegando que Álvarez no está en condiciones psíquicas de comprender el proceso.
Cristian "Pity" Álvarez se presentará este lunes a declarar por primera vez de manera presencial ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, en el marco de la decimosexta jornada del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La audiencia, prevista para las 11:30 hs, representa un hito en el proceso judicial luego de las interrupciones del debate oral vinculadas con la evaluación del estado de salud mental del músico.
Un operativo especial en ambulancia para el "Pity" Álvarez
Como el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados permanece alojado en la clínica psiquiátrica Solar Colonial de Castelar, el tribunal dispuso un operativo de traslado específico. El desplazamiento a la sede judicial se realiza en ambulancia, bajo acompañamiento de profesionales de la salud, supervisión médica constante y custodia policial.
Durante la misma sesión, los magistrados recibirán los testimonios del psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y del sacerdote César Scicchitano Tagle, conocido públicamente como el "cura rockero" y allegado al cantante. Además, la defensa legal solicitó la posibilidad de sumar entre tres y cuatro testigos adicionales, cuya incorporación deberá ser evaluada por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.
La ofensiva judicial de la defensa para suspender o anular el juicio de Pity Álvarez
El testimonio presencial del imputado se concreta en simultáneo con una serie de reclamos elevados por sus letrados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La representación legal del artista unificó tres recursos de queja para instar el sobreseimiento de Álvarez, dictar la nulidad de lo actuado y frenar la prosecución de las audiencias.
En sus planteos, la defensa cuestiona que las audiencias (iniciadas el 10 de agosto) hayan arrancado sin una determinación firme sobre la aptitud psíquica de Álvarez para comprender el proceso y ejercer sus derechos. A su vez, objetaron la desestimación de cinco hábeas corpus presentados por el equipo legal, alertando sobre supuestas arbitrariedades, violaciones a las garantías constitucionales y tratados sobre discapacidad, y un presunto riesgo para la salud, la libertad y la vida del músico.
Por último, los abogados denunciaron falta de imparcialidad en el tribunal, cuestionaron al fiscal Sandro Abraldes por presunta omisión de pruebas e informaron sobre la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados. Si bien la defensa dejó resguardado el honor de los jueces del TOC N° 29 y del fiscal subrogante, exigió que el debate oral quede en pausa hasta que el máximo tribunal porteño emita una resolución definitiva sobre los planteos presentados.