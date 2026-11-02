Pity Álvarez será trasladado en ambulancia para declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Cristian "Pity" Álvarez se presentará este lunes a declarar por primera vez de manera presencial ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, en el marco de la decimosexta jornada del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La audiencia, prevista para las 11:30 hs, representa un hito en el proceso judicial luego de las interrupciones del debate oral vinculadas con la evaluación del estado de salud mental del músico.