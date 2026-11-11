El fiscal pidió 18 años y seis meses de prisión para "Pity" Álvarez: "Él decidió que Cristian Díaz debía morir"

Asimismo, vinculó la portación con el consumo problemático de sustancias del músico y sostuvo que ambas cuestiones no podían analizarse por separado. En ese contexto, recordó otros episodios en los que Álvarez había sido señalado por circular armado o amenazar con un arma: una detención en 2015, cuando caminaba con una pistola por Villa Lugano, y un hecho en el que habría amenazado a la madre de una fan que le había pedido una fotografía.