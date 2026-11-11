El fiscal pidió 18 años y seis meses de prisión para "Pity" Álvarez: "Él decidió que Cristian Díaz debía morir"
Sandro Abraldes solicitó también la inmediata detención del músico una vez que finalice su internación involuntaria en una clínica psiquiátrica. La querella había pedido 11 años y dos meses de cárcel.
Resumen para apurados
- El fiscal Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y medio de prisión para el músico "Pity" Álvarez por el homicidio a tiros de Cristian Díaz en 2018 en Villa Lugano.
- La fiscalía descartó la legítima defensa al afirmar que Álvarez baleó a Díaz y portaba un arma ilegal, mientras la querella había solicitado 11 años y dos meses de prisión.
- Tras el alegato de la defensa previsto para el viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 dictará una sentencia a fines de noviembre que definirá su reclusión o tratamiento.
El fiscal Sandro Abraldes pidió que Cristian “Pity” Álvarez sea condenado a 18 años y seis meses de prisión por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Además, solicitó su inmediata detención una vez que termine la internación involuntaria que cumple en una clínica psiquiátrica de Castelar.
Durante la audiencia de este miércoles, el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó sus alegatos, en los que repasó las pruebas y los testimonios incorporados durante el juicio. “Él decidió que Cristian Díaz debía morir”, afirmó Abraldes para sostener que el hecho no constituyó un caso de legítima defensa.
Se esperaba que el músico participara de la audiencia por Zoom, pero finalmente manifestó que no tenía interés en hacerlo porque se sentía bien representado por sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro.
Al comienzo de su exposición, el fiscal cuestionó que Álvarez hubiera decidido llevar un arma de fuego. Luego mostró una fotografía de la víctima y sostuvo: “Esta foto que están viendo muestra a la única víctima de este proceso, Cristian Díaz. A Cristian lo mató Pity”.
Abraldes afirmó que, cuando ambos se encontraron, el músico ya estaba armado y había decidido llevar el arma con la intención de utilizarla. También señaló que Álvarez no estaba inscripto como legítimo usuario de armas de fuego, según un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
“Resolvió por sí mismo que podía salir armado”, cuestionó el fiscal, quien recordó que la tenencia de un arma requiere autorización estatal.
Asimismo, vinculó la portación con el consumo problemático de sustancias del músico y sostuvo que ambas cuestiones no podían analizarse por separado. En ese contexto, recordó otros episodios en los que Álvarez había sido señalado por circular armado o amenazar con un arma: una detención en 2015, cuando caminaba con una pistola por Villa Lugano, y un hecho en el que habría amenazado a la madre de una fan que le había pedido una fotografía.
La reconstrucción del crimen y los disparos contra Díaz
Durante su alegato, Abraldes reconstruyó la secuencia del homicidio a partir de las declaraciones de los testigos. Repasó el testimonio de Agustina Invernoz, expareja de Pity, quien contó que el episodio le provocó secuelas psicológicas y la llevó a realizar un tratamiento.
También citó a Carlos Ulises Stiempcich, testigo del ataque. Según su declaración, Díaz se sacó la campera e hizo un amague, pero no llegó a agredir físicamente al músico. En ese momento, Álvarez le disparó en la cara y, cuando cayó al suelo, volvió a dispararle tres o cuatro veces.
“Le disparó primero para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz esté muerto. No con tres, cuatro fueron, tres que impactan en Díaz. En la escena se ve que son cinco tiros, no cuatro. El imputado tenía la intención de matar”, detalló el fiscal.
Luego agregó: “Pity andaba armado desde siempre, y Díaz no era ningún cobarde. Pity se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”.
“La vida es un derecho, no un privilegio”
En otro tramo de su exposición, Abraldes se refirió al pedido de disculpas que había expresado el acusado hacia la familia de la víctima y aseguró que la Fiscalía lo consideró sincero.
“La Fiscalía toma en consideración el pedido de disculpas hacia la familia. Para la Fiscalía, esas palabras fueron sinceras. Sin embargo, el Código Penal no protege solamente a las personas buenas o malas. Protege a todos por igual. La vida es un derecho, no un privilegio. El derecho no establece jerarquías sobre las vidas humanas. Somos todos iguales ante la ley”, sostuvo.
Al finalizar, el fiscal mantuvo la acusación por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de uso civil.
También se diferenció de la querella respecto de la modalidad de cumplimiento de una eventual condena. Mientras la representación de la familia había solicitado evaluar la posibilidad de un arresto domiciliario con salidas laborales para Álvarez, la Fiscalía rechazó ese planteo. Abraldes sostuvo que las restricciones sobre la vida personal y la actividad artística son consecuencias propias de una pena de prisión.
El pedido de la querella: 11 años y dos meses de prisión
El viernes pasado, durante su alegato, el abogado Fabián Améndola, quien representa junto a Fernando Burlando a la madre de una de las hijas de la víctima, había solicitado 11 años y dos meses de prisión para el músico.
El letrado sostuvo que Álvarez comprendía sus acciones al momento del ataque y descartó que hubiera actuado en legítima defensa. Según la reconstrucción presentada por la querella, el músico disparó cuatro veces contra Díaz, tres de ellas a corta distancia.
Améndola también pidió que, en caso de recibir una condena, Álvarez pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario, con salidas laborales y para continuar sus tratamientos médicos.
Cómo sigue el juicio contra Pity Álvarez
Después de los alegatos de la Fiscalía de este miércoles, el proceso ingresará en su tramo final. El viernes 13 de noviembre, a las 12, será el turno de la defensa del músico, que expondrá sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29.
Una vez completadas las presentaciones de las partes, el tribunal avanzará hacia una resolución que podría conocerse a fines de noviembre.
El viernes pasado también declaró Silvina Débora Álvarez, hermana del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien describió el deterioro de salud que atraviesa el músico y aseguró que sufría situaciones de intimidación en el barrio Samoré.
“Había una suerte de persecución y hostigamiento permanente. Eso sí lo vi”, afirmó.
Al reconstruir lo que su hermano le había contado sobre la noche del crimen, recordó: “Me manifestó que nunca sintió tanto miedo en su vida”. Según su relato, Álvarez había intentado calmar la discusión, pero se sintió acorralado.
Durante su declaración, Silvina también describió las dificultades que atravesó la familia para ayudar al músico con sus adicciones y explicó por qué decidieron buscar asistencia médica. “Sentíamos que no había otra manera”, expresó.
En ese sentido, contó que su madre, Cristina Congiú, había consultado a numerosos psiquiatras y psicólogos, aunque muchas veces resultaba difícil intervenir sobre el entorno de Pity y las personas que le facilitaban el acceso a las sustancias.
La hermana del músico también describió los problemas que tiene para mantener rutinas básicas y dimensionar el paso del tiempo. “Cristian puede pasar días sin comer. Está en estados en los que no percibe si es lunes, martes o miércoles, si es de día o de noche”, relató.
Hacia el final de su testimonio, se dirigió a los familiares de Díaz y les pidió disculpas. “Les pido disculpas con el corazón. Sé lo que deben estar pasando, lo entiendo perfectamente”, manifestó.
Además, aseguró que su hermano está angustiado por el crimen: “Él siente que tiene que hacer algo para devolver eso que ya no se va a poder devolver”.