Pidieron 11 años y dos meses de prisión para “Pity” Álvarez, pero solicitaron que cumpla la condena en su casa

“A Díaz lo he visto muchas veces sentado con este grupo que estaba 24/7. Lo vi caminando por cercanías y sentado debajo del edificio donde vivía mi hermano. Estoy muy segura que compartían la adicción de la pasta base. Sabía por mi hermano que este chico le vendía, que lo llevaba a la villa en el auto. Era uno de los únicos que se animaba a llevarlo”, declaró.