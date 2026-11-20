La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se aproxima a sus últimos ciclos de pago del mes. Este viernes 20 finalizará el pago a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones mínimas. Pero el cronograma de depósitos previsto sufrirá una interrupción de cara a la próxima semana: los bancos harán un salto desde este viernes hasta el próximo martes por el feriado del lunes 23, Día de la Soberanía Nacional.