Resumen para apurados
- ANSES completa este 20 de noviembre en Argentina el pago a jubilados que cobran el haber mínimo y a beneficiarios de asignaciones según el calendario mensual oficial.
- Los haberes de este mes incluyen un aumento del 1,93% y un bono extraordinario de $70.000 para las jubilaciones mínimas y diversas pensiones no contributivas.
- Tras el feriado del 23 de noviembre, la entidad reanudará el martes 24 los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima y el resto de las prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se aproxima a sus últimos ciclos de pago del mes. Este viernes 20 finalizará el pago a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones mínimas. Pero el cronograma de depósitos previsto sufrirá una interrupción de cara a la próxima semana: los bancos harán un salto desde este viernes hasta el próximo martes por el feriado del lunes 23, Día de la Soberanía Nacional.
Por otra parte, la semana siguiente algunos titulares de beneficios recién empezarán a recibir sus pagos, como quienes perciben jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo y Desempleo Plan 1. Otras prestaciones como la Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo vivirán una pausa en el cronograma de entrega hasta el próximo día hábil.
Anses: quiénes cobran este viernes 20 de noviembre
Titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo con DNI terminados en 9
Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 7
Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 7
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminados en 7
Las Asignaciones de Pago Único como Matrimonio, Adopción y Nacimiento y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán hasta el 10 de diciembre para los titulares con todas las terminaciones de DNI de la primera quincena.
Cuándo cobran jubilados y pensionados que superen el haber mínimo
Beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
Beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
Beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
Beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
Beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Aumentos de Anses en noviembre
En noviembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 1,93%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán 514.158,46–444.158,46 netos–. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $514.158,46, por su parte, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $425.326,77; la Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez, en $380.910,92 y la Pensión Madre de 7 Hijos, en $514.158,46; en todos los casos con el bono de $70.000 incluido.
Las asignaciones familiares y universales también se verán afectadas por el aumento mensual. La Asignación Universal por Hijo será de $159.611, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $519.704; la Asignación Familiar por Hijo, a $79.816 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, a $259.864.