Por qué la Anses había dado de baja la pensión de Cristina Kirchner

La pensión había sido suspendida en noviembre de 2024, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En ese momento, el Gobierno dispuso quitarle las dos prestaciones de privilegio que percibía: una en su condición de expresidenta y otra como viuda de un exmandatario.