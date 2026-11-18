Cristina Kirchner cobrará $3,2 millones más por mes: la Justicia ordenó a la Anses eliminar un descuento
La resolución lleva la firma de Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien intimó al organismo previsional a interrumpir el descuento en un plazo de 10 días.
Resumen para apurados
- Según resolvió el Juzgado Federal N° 1, la Anses debe frenar el descuento del 20% sobre la pensión de Cristina Kirchner en Buenos Aires por no estar contemplado judicialmente.
- La Anses había retenido fondos alegando cobros indebidos tras restituir la prestación cautelarmente, suspendida previamente por el Gobierno tras su condena en la causa Vialidad.
- Anses deberá resolver reclamos por retroactivos, mientras la Corte Suprema tramita las quejas del organismo y la fiscalía sobre la validez de la restitución del beneficio.
La Justicia previsional le ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que deje de retener el 20% de la pensión de privilegio que cobra Cristina Fernández de Kirchner como viuda del ex presidente Néstor Kirchner. La medida representa un incremento de aproximadamente $3,2 millones mensuales para la ex mandataria.
La resolución lleva la firma de Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien intimó al organismo previsional a interrumpir el descuento en un plazo de 10 días.
La retención había sido aplicada por la Anses con el argumento de recuperar sumas que consideraba percibidas “de manera indebida”. Sin embargo, la magistrada sostuvo que la medida cautelar que dispuso la restitución de la pensión no incluía esa deducción.
En agosto, cuando Cristina Kirchner volvió a cobrar el beneficio, el importe bruto ascendió a $16.090.877. Sobre ese monto, la Anses había descontado $3.218.175.
Qué resolvió la Justicia sobre los descuentos de la pensión
Con este nuevo pronunciamiento, el organismo previsional no solo deberá dejar de aplicar la retención mensual, sino que también tendrá que responder al reclamo por los pagos retroactivos.
La discusión comprende las sumas que corresponden desde el 24 de abril, fecha en la que quedó firme la medida cautelar que ordenó restituir provisoriamente la prestación.
Por qué la Anses había dado de baja la pensión de Cristina Kirchner
La pensión había sido suspendida en noviembre de 2024, luego de que la Corte Suprema confirmara la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En ese momento, el Gobierno dispuso quitarle las dos prestaciones de privilegio que percibía: una en su condición de expresidenta y otra como viuda de un exmandatario.
En febrero de este año, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir provisoriamente uno de esos beneficios, mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la cuestión, consignó Todo Noticias.
La resolución, sin embargo, sigue siendo cuestionada por la Anses y el Ministerio Público Fiscal, que presentaron recursos de queja ante la Corte Suprema.