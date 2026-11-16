SociedadActualidad

Anses confirmó las fechas del aguinaldo de diciembre: montos estimados y quiénes lo cobran

Se oficializó el calendario de diciembre para jubilados y pensionados, quienes percibirán el haber mensual con un aumento proyectado y la segunda cuota del aguinaldo antes de las fiestas navideñas

Los jubilados y pensionados de ANSES percibirán la segunda cuota del aguinaldo junto a su haber mensual entre el 9 y el 23 de diciembre.
Los jubilados y pensionados de ANSES percibirán la segunda cuota del aguinaldo junto a su haber mensual entre el 9 y el 23 de diciembre. FOTO: La Nación
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES abonará en Argentina el haber y el medio aguinaldo a jubilados y pensionados entre el 9 y el 23 de diciembre para garantizar el cobro previo a las fiestas de fin de año.
  • Los montos incluirán una suba estimada del 2,17% por inflación; así, la jubilación mínima rondará los $453.796 y el aguinaldo sumará $226.898, según la resolución oficial.
  • La medida asegura liquidez a más de cinco millones de beneficiarios antes de Navidad, mientras resta definir si el Ejecutivo nacional ratificará el bono extra de hasta $70.000.
Resumen generado con IA

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en diciembre un ingreso compuesto por el haber mensual actualizado y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). 

Siguen los pagos de Anses: quiénes cobran del 16 al 20 de noviembre

Siguen los pagos de Anses: quiénes cobran del 16 al 20 de noviembre

La medida, establecida formalmente mediante el anexo XII de la Resolución 349/2025 de ANSES, garantiza que la totalidad de los haberes previsional y aguinaldos se liquiden de manera automática entre el miércoles 9 y el miércoles 23 de diciembre, finalizando las acreditaciones antes de las fiestas de fin de año.

El monto final de cobro estará determinado por la actualización previsional correspondiente al cierre de año. Para el mes de diciembre se contempla una proyección de incremento del 2,17%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre. De concretarse esta actualización previsional, la jubilación mínima pasará de la suma actual de $444.158,46 a una cifra aproximada de $453.796,22.

Sobre la base del haber de referencia proyectado, el cálculo de la segunda cuota del medio aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración percibida en el semestre comprendido entre julio y diciembre, alcanzará los $226.898,11 para los beneficiarios que perciben la mínima. De este modo, la suma de ambos conceptos representará un ingreso bruto estimado de $680.694,33 antes de eventuales deducciones o liquidaciones específicas.

En paralelo a estas acreditaciones automáticas, permanece pendiente de ratificación por parte del Gobierno nacional la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, importe que se abonaría por separado a los titulares que reúnan los requisitos normativos fijados por el Ejecutivo.

Cuánto y cuándo se cobra el aguinaldo de Anses

El cronograma de acreditación elaborado por el organismo previsional divide la liquidación en tres grandes categorías para ordenar la atención en sucursales bancarias y medios de pago. Las Pensiones No Contributivas (PNC) abrirán el esquema entre el 9 y el 11 de diciembre; los jubilados y pensionados con haber mínimo cobrarán del 9 al 16 de diciembre, mientras que aquellos con ingresos superiores a la mínima percibirán sus montos del 17 al 23 de diciembre.

Para los titulares del haber mínimo, la distribución diaria según la terminación del documento de identidad quedó fijada del siguiente modo:

  • DNI finalizados en 0: miércoles 9 de diciembre.
  • DNI finalizados en 1: jueves 10 de diciembre.
  • DNI finalizados en 2: viernes 11 de diciembre.
  • DNI finalizados en 3: lunes 14 de diciembre.
  • DNI finalizados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
  • DNI finalizados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
  • DNI finalizados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
  • DNI finalizados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
  • DNI finalizados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
  • DNI finalizados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
  • DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Quiénes tienen derecho al aguinaldo y cómo verificar el recibo en Mi ANSES

El beneficio del Sueldo Anual Complementario alcanza a la totalidad de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de pensiones por fallecimiento, a quienes perciben retiros por invalidez, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas contempladas por la ley. En contraposición, los programas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF no contemplan el pago de aguinaldo.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo vence el plazo de pago y qué hacer si no lo cobrás

Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo vence el plazo de pago y qué hacer si no lo cobrás

Los titulares podrán consultar el detalle de sus haberes y verificar los conceptos liquidados de manera digital antes de concurrir al cajero automático. El procedimiento se efectúa ingresando al portal oficial o a la aplicación Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe ingresar en el apartado "Jubilaciones y Pensiones" y seleccionar la opción "Consultar recibos de haberes" para acceder al comprobante correspondiente al mes de diciembre.


Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares
3

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición
4

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Ranking notas premium
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
3

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
4

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Más Noticias
Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave

Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave

Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar: los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

"Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar": los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Portal 11/11: qué significa esta fecha y cómo aprovechar su energía para manifestar

Portal 11/11: qué significa esta fecha y cómo aprovechar su energía para manifestar

Comentarios