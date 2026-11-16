Anses confirmó las fechas del aguinaldo de diciembre: montos estimados y quiénes lo cobran

Resumen para apurados
- ANSES abonará en Argentina el haber y el medio aguinaldo a jubilados y pensionados entre el 9 y el 23 de diciembre para garantizar el cobro previo a las fiestas de fin de año.
- Los montos incluirán una suba estimada del 2,17% por inflación; así, la jubilación mínima rondará los $453.796 y el aguinaldo sumará $226.898, según la resolución oficial.
- La medida asegura liquidez a más de cinco millones de beneficiarios antes de Navidad, mientras resta definir si el Ejecutivo nacional ratificará el bono extra de hasta $70.000.
Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en diciembre un ingreso compuesto por el haber mensual actualizado y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
La medida, establecida formalmente mediante el anexo XII de la Resolución 349/2025 de ANSES, garantiza que la totalidad de los haberes previsional y aguinaldos se liquiden de manera automática entre el miércoles 9 y el miércoles 23 de diciembre, finalizando las acreditaciones antes de las fiestas de fin de año.
El monto final de cobro estará determinado por la actualización previsional correspondiente al cierre de año. Para el mes de diciembre se contempla una proyección de incremento del 2,17%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre. De concretarse esta actualización previsional, la jubilación mínima pasará de la suma actual de $444.158,46 a una cifra aproximada de $453.796,22.
Sobre la base del haber de referencia proyectado, el cálculo de la segunda cuota del medio aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración percibida en el semestre comprendido entre julio y diciembre, alcanzará los $226.898,11 para los beneficiarios que perciben la mínima. De este modo, la suma de ambos conceptos representará un ingreso bruto estimado de $680.694,33 antes de eventuales deducciones o liquidaciones específicas.
En paralelo a estas acreditaciones automáticas, permanece pendiente de ratificación por parte del Gobierno nacional la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, importe que se abonaría por separado a los titulares que reúnan los requisitos normativos fijados por el Ejecutivo.
Cuánto y cuándo se cobra el aguinaldo de Anses
El cronograma de acreditación elaborado por el organismo previsional divide la liquidación en tres grandes categorías para ordenar la atención en sucursales bancarias y medios de pago. Las Pensiones No Contributivas (PNC) abrirán el esquema entre el 9 y el 11 de diciembre; los jubilados y pensionados con haber mínimo cobrarán del 9 al 16 de diciembre, mientras que aquellos con ingresos superiores a la mínima percibirán sus montos del 17 al 23 de diciembre.
Para los titulares del haber mínimo, la distribución diaria según la terminación del documento de identidad quedó fijada del siguiente modo:
- DNI finalizados en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI finalizados en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI finalizados en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI finalizados en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI finalizados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI finalizados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
- DNI finalizados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
- DNI finalizados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
- DNI finalizados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
- DNI finalizados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
- DNI finalizados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
Quiénes tienen derecho al aguinaldo y cómo verificar el recibo en Mi ANSES
El beneficio del Sueldo Anual Complementario alcanza a la totalidad de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de pensiones por fallecimiento, a quienes perciben retiros por invalidez, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas contempladas por la ley. En contraposición, los programas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF no contemplan el pago de aguinaldo.
Los titulares podrán consultar el detalle de sus haberes y verificar los conceptos liquidados de manera digital antes de concurrir al cajero automático. El procedimiento se efectúa ingresando al portal oficial o a la aplicación Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe ingresar en el apartado "Jubilaciones y Pensiones" y seleccionar la opción "Consultar recibos de haberes" para acceder al comprobante correspondiente al mes de diciembre.