Anses confirmó las fechas del aguinaldo de diciembre: montos estimados y quiénes lo cobran

Quiénes tienen derecho al aguinaldo y cómo verificar el recibo en Mi ANSES

El beneficio del Sueldo Anual Complementario alcanza a la totalidad de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de pensiones por fallecimiento, a quienes perciben retiros por invalidez, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas contempladas por la ley. En contraposición, los programas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF no contemplan el pago de aguinaldo.