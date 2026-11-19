Jubilados pueden cobrar hasta $38.423 extra por mes en Anses: qué formulario deben presentar y cuáles son los requisitos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga una Asignación Familiar por Cónyuge destinada a jubilados y pensionados que estén casados y cumplan determinadas condiciones. Para acceder al beneficio deben acreditar el vínculo matrimonial mediante el Formulario PS 6.18. En noviembre de 2026, el pago alcanza los $38.423 en determinadas zonas del país.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de Anses pueden acceder a un ingreso adicional mediante la Asignación Familiar por Cónyuge. Se trata de una prestación mensual contemplada en la Ley 24.714, destinada a quienes tienen un vínculo matrimonial y cumplen con los requisitos establecidos por el organismo previsional.
Para solicitarla, los interesados deben presentar el Formulario PS 6.18, denominado Solicitud de Prestaciones Previsionales, y acreditar sus datos personales y familiares.
El monto depende del lugar de residencia. En noviembre de 2026, el valor general de la asignación es de $19.369, mientras que en determinadas localidades del país puede llegar a $38.423 mensuales.
Cuánto paga Anses por la Asignación Familiar por Cónyuge en noviembre de 2026
De acuerdo con la Resolución 303/2026, publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre, Anses aplicó una actualización del 1,93% en los montos de las asignaciones familiares para noviembre.
Los valores de la Asignación Familiar por Cónyuge quedaron establecidos de la siguiente manera:
Valor general: $19.369 mensuales.
Zona 1: $38.423 mensuales.
El importe más alto corresponde a jubilados y pensionados que residen en determinadas localidades de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones.
La prestación se paga todos los meses y solamente puede cobrarla uno de los integrantes del matrimonio.
Quiénes pueden cobrar el extra de $38.423 en Anses
La Asignación Familiar por Cónyuge está destinada a determinados titulares de prestaciones previsionales. Según las condiciones informadas por Anses, pueden solicitarla:
Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Pensionados que cumplen las condiciones del régimen.
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Además, es necesario residir en la Argentina y tener acreditado el vínculo matrimonial ante el organismo previsional.
También existen límites de ingresos para acceder al beneficio. Según la Resolución 303/2026, el ingreso máximo del grupo familiar es de $6.543.628. Si uno de los integrantes supera individualmente los $3.271.814, queda excluido del cobro de asignaciones familiares.
Formulario PS 6.18 de Anses: cómo solicitar la asignación por cónyuge
Para iniciar el trámite, los jubilados y pensionados deben presentar el Formulario PS 6.18, que permite solicitar prestaciones previsionales y declarar los vínculos familiares correspondientes.
El procedimiento contempla los siguientes pasos:
Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.
Completar el Formulario PS 6.18.
Reunir los DNI de los integrantes del matrimonio y el acta o certificado de matrimonio, si corresponde acreditar o actualizar el vínculo.
Solicitar un turno en una oficina de Anses.
Presentarse con la documentación requerida para iniciar la solicitud.
Una vez presentada la documentación, el organismo evaluará si el solicitante cumple con las condiciones para recibir la asignación.
Qué formulario deben presentar los jubilados para reclamar un pago
En caso de que un jubilado o pensionado ya perciba la asignación y necesite realizar un reclamo, Anses dispone del Formulario PS 2.14, destinado a titulares de jubilaciones y pensiones.
La gestión es gratuita y el otorgamiento del beneficio queda sujeto a la verificación de los requisitos por parte del organismo.