La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada al lado de la Casa Histórica en Congreso al 100, prestará atención de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21. Además, las tradicionales ferias de emprendedores, artesanos y gastronómicos estarán en los espacios verdes del municipio. Las actividades que se realicen al aire libre serán suspendidas en caso de lluvias.