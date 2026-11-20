Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrecerá del 20 al 22 de noviembre actividades culturales, recreativas y paseos gratuitos para fomentar el turismo y esparcimiento local.
- La agenda incluye salidas en el Bus Turístico, bicis acuáticas en Parque 9 de Julio, ferias y shows musicales distribuidos en distintos espacios públicos y dependencias municipales.
- Estas propuestas gratuitas buscan dinamizar la economía de artesanos y emprendedores, fortalecer la identidad comunitaria y posicionar a la capital como un atractivo polo cultural.
San Miguel de Tucumán tendrá una variada agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas durante este fin de semana. Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, vecinos y visitantes podrán participar de caminatas guiadas, paseos gratuitos en bicicletas acuáticas, recorridos en el Bus Turístico, ferias de emprendedores, espectáculos musicales, obras de teatro y talleres. Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios públicos de la capital, con alternativas gratuitas para disfrutar en familia y al aire libre.
La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada al lado de la Casa Histórica en Congreso al 100, prestará atención de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 21. Además, las tradicionales ferias de emprendedores, artesanos y gastronómicos estarán en los espacios verdes del municipio. Las actividades que se realicen al aire libre serán suspendidas en caso de lluvias.
Actividades para el viernes 20 de noviembre
Se hará una caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital a las 10. El punto de encuentro será la Oficina de Información Turística en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripciones en el link al final de la nota.
Desde las 14 hasta las 20 se podrán hacer paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
Se realizará una función de la obra “Payasada” en la Escuela Comercio N° 4 en Belisario Roldán al 4000 a las 16 con entrada libre y gratuita.
Se dictará un taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio Los Plátanos en Pasaje Acevedo y Lugones.
Se realizará la feria emprendedora “Manos que crean” en la Plaza Libertad en Alberdi y Las Piedras de 18 a 21.30. Se trata de un evento organizado por la Casa Azul para apoyar el trabajo artesanal de familias de niños y niñas con Condición del Espectro Autista. La jornada se completa con clases de baile, folclore y talleres culturales para toda la familia.
En la Plaza Libertad se hará el lanzamiento de la campaña “+ Luces - Ruidos” a las 18. Habrá actividades recreativas, stands de las diferentes direcciones municipales y un espacio de Defensa Civil. Además, participará Fuegolandia.
Se dictarán clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en el Complejo Ledesma, avenida Sarmiento y 25 de Mayo, y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300, de 19 a 20.30.
También habrá clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en el Complejo Muñoz, Av. Juan B. Justo 2550, de 19.30 a 20.30.
Habrá visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste en Asunción 150 a las 20 con entrada libre y gratuita y sin inscripción previa.
Se realizará un concierto coral en el Museo de la Industria Azucarera del Parque 9 de Julio a las 20.30. Participarán el Coro Infantojuvenil de la Municipalidad de SMT y el Coro de la Facultad de Medicina de la UNT.
Actividades para el sábado 21 de noviembre
De 10 a 13 y de 15 a 20 se podrán hacer paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI.
El Bus Turístico realizará el tradicional circuito histórico y cultural. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra, a las 10. El circuito pasará por edificios notables de las inmediaciones de la plaza y luego recorrerá algunos museos. Inscripciones en el link al final de la nota.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita, desde las 15 hasta las 19.
Se realizará una masterclass de costura creativa con temática navideña en la Casa del Bicentenario, ubicada en Adolfo de la Vega 505, de 16 a 19. Se enseñará a confeccionar diferentes adornos navideños para la casa. La inscripción es gratuita y debe realizarse al número 3813557844 o también de manera presencial en la Casa del Bicentenario, de 15.30 a 22.
Se realizará la vigésima primera edición de Tucumán Holístico en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio de 16 a 20 con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a vecinos y vecinas de todas las edades a participar de talleres, charlas y experiencias sonoras, además de recorrer una feria de stands con terapias alternativas y productos naturales.
Se hará la feria emprendedora “Manos que crean” en la Plaza Libertad en Alberdi y Las Piedras de 18 a 21.30. La jornada se completa con clases de baile, folclore y talleres culturales para toda la familia.
En el Club Barrio Kennedy en Ecuador 3200 a las 18.30 se presentará la obra de circo “Mariposa quiere volar”, la historia que cuenta el intenso deseo de volar de su protagonista. La entrada es libre y gratuita.
Se realizará el recorrido nocturno del Bus Turístico SMT: "Las luces de mi ciudad", que propone descubrir San Miguel de Tucumán de una manera distinta. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Actividad gratuita e inscripción en el link al final de la nota.
Habrá visitas guiadas gratuitas en el Cementerio del Oeste en Asunción 150 a las 20 con entrada libre y gratuita y sin inscripción previa.
Actividades del domingo 22 de noviembre
El Bus Turístico realizará el circuito histórico y cultural con salida de la Plaza Independencia por calle Laprida, primera cuadra, a las 10. El circuito pasará por edificios notables de las inmediaciones de la plaza y luego recorrerá algunos museos. Inscripciones en el link al final de la nota.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita, desde las 15 hasta las 19.
El Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. El paseo incluye una visita al Cementerio del Oeste. La salida es desde Laprida primera cuadra a las 16.
La Banda de Música Municipal "Maestro Luzbel Giacobbe" celebrará el Día de la Música con un concierto libre y gratuito en Plaza Independencia a las 19.
Se realizará la muestra de los talleres de Casa de la Ciudad en Casa Museo de la Ciudad, Salta 532, a las 19. En caso de lluvia se trasladará al Complejo Ledesma, 25 de Mayo y Sarmiento. En esta muestra anual, los participantes presentarán las producciones, saberes y experiencias adquiridas durante los talleres.
Se dictará un taller de tango en el Complejo Ledesma en 25 de Mayo y avenida Sarmiento a las 19.30. Inscripciones gratuitas a través de los números 3812114854 y 38163681952. También se realizará la Jornada del Bondi Milonguero en el mismo espacio desde las 20.30.
Mariano Jarjal se presentará junto al Trío Gotan en las escalinatas del Cementerio del Oeste, Asunción 150, a las 20 para celebrar el Día de la Música. La entrada es libre y gratuita.
Link de inscripción a las actividades.