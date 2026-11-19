GTA 6 en Japón: censuran desnudos, escenas de sexo y violencia en el videojuego
Rockstar Games modificó el contenido explícito de Grand Theft Auto VI para adaptarlo a las normas japonesas de clasificación. La versión local tiene restricciones en la desnudez, las escenas sexuales y los efectos de sangre y violencia.
Resumen para apurados
- Rockstar Games censuró desnudez, sexo y violencia gráfica en la versión de GTA 6 para Japón con el fin de cumplir con las normativas locales y poder comercializar el juego.
- La adaptación eliminó escenas explícitas, obligó a los personajes a usar ropa interior y redujo la sangre de forma predeterminada, aunque mantuvo el uso ficticio de drogas.
- La medida asegura la llegada del título al mercado nipón, reflejando las crecientes exigencias regulatorias que enfrentan los videojuegos occidentales de alto impacto.
La versión japonesa de GTA 6 llegó con importantes modificaciones respecto de la edición internacional. Rockstar Games debió aplicar una serie de recortes en el contenido explícito del videojuego para cumplir con las regulaciones locales y garantizar su comercialización en ese mercado.
Los cambios alcanzan a las escenas de desnudez, los encuentros sexuales y las representaciones de violencia gráfica. Las restricciones se incorporaron directamente en la versión japonesa y no dependen de las opciones de configuración que puede modificar cada jugador.
Qué censuraron en GTA 6 en Japón
Una de las principales diferencias está relacionada con los protagonistas, Jason y Lucía. En la edición japonesa no es posible quitarles la ropa interior, una restricción que también se mantiene durante determinadas secuencias, como las escenas en las que los personajes se duchan.
La censura no se limita a los personajes principales. Los habitantes secundarios del mundo abierto también tienen restricciones: todos conservan al menos una prenda que cubre sus partes íntimas.
Las escenas sexuales recibieron modificaciones similares. Los personajes involucrados mantienen la ropa puesta y algunas secuencias fueron eliminadas por completo de esta edición para evitar inconvenientes con los organismos reguladores.
Menos sangre y violencia gráfica en la versión japonesa
Los recortes también afectan uno de los aspectos característicos de la saga Grand Theft Auto: la violencia explícita.
En comparación con la versión occidental, GTA 6 en Japón presenta una menor cantidad de salpicaduras de sangre y los rastros de violencia desaparecen más rápidamente de los escenarios.
Aunque no se detalló el alcance exacto de las modificaciones relacionadas con las mutilaciones, este tipo de recortes es habitual en el mercado japonés para los videojuegos de ambientación realista.
La edición internacional, en cambio, se caracteriza por sus representaciones gráficas de los enfrentamientos y las consecuencias físicas de la violencia. Si bien GTA 6 incluye opciones para regular la cantidad de sangre y determinados efectos en pantalla, la versión japonesa incorpora filtros restrictivos de manera predeterminada.
Qué contenido de GTA 6 no fue censurado en Japón
Un aspecto llamativo de la adaptación es que el consumo de drogas dentro de la ficción no recibió modificaciones.
A pesar de las estrictas leyes antidrogas que rigen en Japón, las sustancias ilegales siguen disponibles y pueden utilizarse dentro del videojuego.
De esta manera, la adaptación japonesa de GTA 6 concentra sus principales restricciones en la desnudez, el contenido sexual y la violencia gráfica, mientras mantiene otros elementos de la experiencia original.