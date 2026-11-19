ISI Conecta: la UTN reunió por primera vez a empresas y futuros ingenieros en sistemas
A pocos pasos de los stands de más de 20 empresas e instituciones, estudiantes de cuarto año presentaron 30 proyectos. La feria también ofreció charlas sobre innovación e inteligencia artificial y espacios para acercar a los futuros profesionales al mundo laboral.
Resumen para apurados
- La UTN Tucumán realizó este jueves la feria ISI Conecta en su sede para vincular a estudiantes de Ingeniería en Sistemas con más de 20 empresas del sector tecnológico.
- El encuentro incluyó la presentación de 30 proyectos de alumnos, como el chatbot Trazr, charlas sobre inteligencia artificial y stands de firmas nacionales en busca de talentos.
- La iniciativa reduce la brecha entre la teoría académica y la práctica laboral, facilitando que los futuros graduados enfrenten las demandas reales del mercado tecnológico.
Un grupo de estudiantes explica cómo funciona su prototipo. A pocos metros, representantes de empresas tecnológicas de distintos puntos del país conversan con quienes se acercan a sus stands, responden consultas y cuentan qué perfiles buscan. Entre unos y otros, los códigos QR facilitan el contacto y las charlas permiten conocer distintas experiencias del sector. Esa fue una de las escenas que se vivieron este jueves en el Patio Central de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Se trató de ISI Conecta, una feria organizada por el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información para acercar a los estudiantes al ámbito profesional. La actividad se desarrolló de 16.30 a 20.30, en Rivadavia 1050. “La jornada reunió por primera vez, en un mismo espacio, a más de 20 empresas, emprendimientos e instituciones, las masterclasses y la exposición de más de 30 proyectos estudiantiles de cuarto año”, contó Fátima Romero, docente e integrante de la organización.
Uno de esos desarrollos fue Trazr, un chatbot para ventas creado por Nicolás Quinteros, de 25 años, y sus compañeros. “Es un embudo que capta todas las ventas”, explicó. La herramienta funciona por WhatsApp y Telegram y concentra en un tablero los productos, montos y datos de envío de cada pedido. Está pensada principalmente para distribuidoras, que suelen afrontar grandes volúmenes de operaciones en fechas como Navidad y Año Nuevo. “Se elimina la necesidad de revisar pedido por pedido”, señaló Quinteros. El equipo desarrolló el prototipo en aproximadamente un mes y busca que pueda adaptarse a otros negocios de productos de consumo masivo.
También hubo lugar para las demostraciones tecnológicas. Un perro robot presentado por la Municipalidad se convirtió en uno de los grandes atractivos de la jornada: saltaba, se paraba en dos patas y hasta formaba un corazón con sus movimientos. La demostración reunió a varios asistentes que se acercaron para observarlo.
Un mismo patio, dos mundos que se encuentran
La cercanía entre los sectores fue una de las claves de la iniciativa: mientras los alumnos mostraban lo que habían desarrollado durante la carrera, podían conversar con profesionales y conocer de primera mano cómo funciona el mercado tecnológico. Entre las firmas participantes estuvieron Lovelytics, Undercode, Mutt Data, Argenti Group y Xetro.AI. También se sumaron el Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán (COPIT) y las secretarías municipales de Innovación Tecnológica y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Lovelytics, una consultora internacional que trabaja en la vinculación de talentos con empresas, llegó desde Buenos Aires y puso a disposición un código QR para quienes quisieran acercarse. Su participación se concretó a partir del contacto con un graduado de la UTN que trabaja allí. La presencia de la Secretaría de Ambiente también respondió a una intención de ampliar la conversación sobre el desarrollo tecnológico. “Consideramos que la tecnología tiene que ir de la mano del cuidado del medio ambiente, porque si no, esto no va a funcionar por mucho tiempo”, señaló Romero.
Las experiencias detrás de cada oportunidad
Desde las 17, las masterclasses sumaron otra perspectiva: profesionales y graduados compartieron sus recorridos y hablaron sobre las posibilidades que ofrece el sector. El ingeniero Omar Abraham, secretario de Innovación Tecnológica de la Municipalidad, repasó su camino desde el comercio hasta la industria, el colegio profesional y la gestión pública. Por su parte, la ingeniera Luz Audi, de Mutt Data, y un graduado de la UTN que participó desde Armenia acercaron experiencias vinculadas con la ingeniería de datos. La jornada también incluyó un panel con representantes del Clúster, IDEP y Xetro.AI.
Para Milena Coronel, de 22 años, estudiante de Ingeniería en Sistemas, la feria llegó en un momento oportuno. “Estamos próximos a recibirnos, así que es como también ya prepararnos para lo que va a ser el mundo empresarial”, contó. La posibilidad de mostrar los trabajos de la carrera y, al mismo tiempo, conocer a quienes podrían convertirse en futuros empleadores le dio un sentido concreto a la experiencia.
Luis Romano Abdala, de 35 años, referente de la fundación Undercode, una fundación que capacita y colabora con la inserción laboral, y egresado de la UTN, conoce esa transición desde ambos lados. Señaló: “Cuando me tocó salir al mercado, tuve que conocer las cosas por mis propios medios: cómo estaba el ambiente, qué empresas había”. Para él, este tipo de encuentros permite que los estudiantes empiecen a familiarizarse con ese escenario antes de graduarse. “Este tipo de iniciativa le abre un poco la cabeza a los chicos, les hace perder el miedo de emprender, de equivocarse y volver a empezar”, agregó.
Undercode, que tiene una fuerte presencia en Mendoza y trabaja en distintos puntos de Latinoamérica, también presentó una aplicación disponible en Play Store y App Store. La plataforma ofrece beneficios para sus miembros, entre ellos descuentos y sorteos.
Gastón Roger Narcotti, de 29 años, representante de Rolling Code, coincidió en la importancia de acercar a los alumnos a las dinámicas de las empresas. Según explicó, la formación universitaria suele tener un fuerte componente teórico, por lo que conocer los procesos de selección y las tareas cotidianas del sector puede ayudar a prepararlos para el ingreso al mercado laboral. También destacó el valor de la comunicación y las habilidades sociales, además de los conocimientos técnicos. Para él, la feria “los ubica un poco en el mapa”.
Al final de la jornada, los más de 30 proyectos expuestos y los stands de las organizaciones compartieron algo más que el espacio físico: abrieron una conversación que, hasta ahora, los estudiantes tenían pendiente para después de recibirse. Desarrollos como Trazr y muchos más, mostraron algunas de las respuestas que ya empiezan a tomar forma en las aulas.