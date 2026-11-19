Luis Romano Abdala, de 35 años, referente de la fundación Undercode, una fundación que capacita y colabora con la inserción laboral, y egresado de la UTN, conoce esa transición desde ambos lados. Señaló: “Cuando me tocó salir al mercado, tuve que conocer las cosas por mis propios medios: cómo estaba el ambiente, qué empresas había”. Para él, este tipo de encuentros permite que los estudiantes empiecen a familiarizarse con ese escenario antes de graduarse. “Este tipo de iniciativa le abre un poco la cabeza a los chicos, les hace perder el miedo de emprender, de equivocarse y volver a empezar”, agregó.