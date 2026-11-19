“A ella le encanta salir todos los días a comer. Y las salidas a comer de Marta es a lugares lindos, y los lugares lindos salen de quinientos a mil dólares por comida. Yo ya no disfruto esa comida. Yo salgo a comer todos los días, no tengo problema, pero yo una comida de cien, ciento cincuenta dólares ya la disfruto. Después, ya más, me parece la estupidez más grande del mundo. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta hacer la plata”, explicó.