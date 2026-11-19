Resumen para apurados
- Juan Manuel Ramírez reveló en televisión que terminó su noviazgo de cinco meses con Marta Fort debido a la incompatibilidad de hábitos, gastos y rutinas nocturnas.
- La pareja se formó en un casting de streaming. Tras la ruptura por mensaje, Fort lo tildó de inseguro, mientras que una expareja de Ramírez negó haber sido la causante.
- El cruce mediático entre ambos expone el contraste de estilos de vida y anticipa nuevos testimonios en la prensa de espectáculos sobre la disputa y supuestas infidelidades.
La ruptura entre Marta Fort y el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo. Después de que la influencer contara públicamente su versión de la separación, su expareja explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a ponerle fin a una relación de cinco meses. Según sostuvo, las diferencias en sus hábitos y estilos de vida terminaron por desgastar el vínculo.
En declaraciones que se replicaron en Intrusos (América TV), Ramírez describió una dinámica que, según afirmó, le resultaba cada vez más difícil de sostener. Cuando viajaba de jueves a domingo para encontrarse con Fort, las salidas a restaurantes, las noches de fiesta y el consumo cotidiano de alcohol chocaban con su rutina personal y laboral.
Uno de los puntos que más destacó fueron los gastos en restaurantes. Según contó, las cenas habituales de la hija de Ricardo Fort se realizaban en lugares donde cada comida costaba entre U$S 500 y U$S 1.000.
“A ella le encanta salir todos los días a comer. Y las salidas a comer de Marta es a lugares lindos, y los lugares lindos salen de quinientos a mil dólares por comida. Yo ya no disfruto esa comida. Yo salgo a comer todos los días, no tengo problema, pero yo una comida de cien, ciento cincuenta dólares ya la disfruto. Después, ya más, me parece la estupidez más grande del mundo. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta hacer la plata”, explicó.
Dos estilos de vida incompatibles
El empresario también hizo hincapié en las diferencias de hábitos. Se definió como una persona muy deportista, que no consume alcohol ni sale de fiesta, y describió una rutina marcada por el entrenamiento físico.
“Si yo voy de jueves a domingo, jueves a domingo toma alcohol. O sea, ella toma alcohol de lunes a lunes. Yo soy una persona superdeportista, yo no tomo alcohol, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada. Me duermo a las doce de la mañana, me levanto a las siete de la mañana, hago doble turno de gimnasio, salgo a andar en bici cien kilómetros, salgo a correr, hago crossfit”, relató.
En contraposición, contó que los encuentros con Fort implicaban trasnochar hasta las cinco de la mañana y salir de fiesta, incluso cuando él debía mantener sus entrenamientos. “Esa muchacha no duerme, se duerme a las cinco de la mañana y a las siete te toca el hombro y te dice: ‘Vamos a entrenar’”, graficó.
La situación, según explicó, también repercutía directamente en su actividad laboral. Ramírez aseguró que llegaba agotado de esos fines de semana y necesitaba varios días para recuperar el ritmo de trabajo.
“Arrancaba a laburar el lunes, no hacía nada porque estaba recuperándome. El martes ponele que me empezaba a trabajar y cuando recién me encachilaba el miércoles, llegaba el jueves y el viernes y ella quería que yo vaya de vuelta”, contó. Finalmente, resumió: “Llegó un momento que yo no lo pude sostener más”.
Ramírez aclaró que su decisión no estaba relacionada con una cuestión económica ni con una supuesta envidia hacia la fortuna de Fort. Reconoció que tiene una buena situación financiera, pero remarcó que su dinero es producto de su propio esfuerzo.
“Yo no tengo la vida resuelta como ella. No la juzgo. Es un plus que ella nació así y está bien, lo tiene que disfrutar”, afirmó.
La respuesta de Marta Fort: “Soy mucho plato para pibe inseguro”
Antes de que Ramírez hiciera públicas sus razones, Marta Fort había dado su versión en una entrevista con SQP (América TV). La influencer aseguró que había atravesado el duelo emocional varias semanas antes de que la separación se hiciera pública y cuestionó la manera en que su expareja decidió comunicarle el final de la relación: mediante un mensaje de texto.
“Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, disparó.
Además, reveló que durante el noviazgo nunca llegó a conocer la casa de Ramírez en Uruguay, ni a su familia ni a su círculo social, pese a que había intentado viajar durante el último mes de relación.
Su definición más contundente llegó al referirse a las razones de la ruptura: “No le dio la talla para estar conmigo. Soy mucho plato para pibe inseguro”.
Sin embargo, también reconoció el afecto que había sentido por el empresario. “A él lo quise un montón, pero me quiero más a mí”, expresó.
La supuesta tercera en discordia negó la infidelidad
En medio de la polémica apareció el nombre de Maite Fachola Salas, entrenadora personal uruguaya y expareja de Ramírez, señalada como una posible tercera en discordia.
En una entrevista con Intrusos, Fachola rechazó las versiones y negó haber mantenido una relación con el empresario mientras él estaba en pareja con Fort.
“Yo nunca robé un marido y no estuve con Juan Manuel. No soy tercera de nada, tengo amor propio y nunca salgo con un hombre que tiene novia, y menos mi ex”, aseguró.
También sostuvo que la separación había sido acordada por Ramírez y Fort antes de que él viajara a Estados Unidos y cuestionó que se intentara responsabilizar a otras personas por el final del noviazgo.
“Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo”, afirmó.
La entrenadora también apuntó contra la influencer y lanzó una frase provocadora: “Lo único que tiene más que yo es plata. Después no tengo nada que envidiarle a Marta, la verdad. Sobre todo la autoestima”.
Finalmente, desafió a Fort a presentar pruebas de sus dichos: “Si sabés algo, decilo y listo. Si sos tan segura de vos y de lo que estás diciendo, tirá una historia, mostrás las capturas, mostrás las fotos y terminó”.
La relación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez había comenzado a mediados de 2026, después de que la influencer lo seleccionara a través de un casting amoroso realizado en el ciclo de streaming Blender. Cinco meses después, las diferencias personales y las declaraciones cruzadas expusieron los motivos de una ruptura que sigue generando repercusiones.