Resumen para apurados
- Este jueves, en Intrusos, Juan Manuel Ramírez reveló que la brecha económica y gastos de hasta 1.000 dólares por cena causaron su ruptura con Marta Fort.
- El conflicto escaló luego de que la joven afirmara en streaming que debió 'rebajarse' de nivel por las constantes inseguridades financieras del empresario.
- El intercambio mediático expone las tensiones por disparidad de ingresos en el espectáculo y sella un distanciamiento definitivo entre ambos.
La separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo de declaraciones cruzadas. Esta vez, el empresario reveló cuánto gastaban cada vez que salían a comer y explicó que las diferencias económicas y los estilos de vida fueron algunos de los motivos por los que la relación no prosperó.
Después de que Marta anunciara la ruptura en las redes sociales y lo calificara de inseguro, Ramírez decidió responder a los trascendidos. Este jueves, el programa Intrusos (América) difundió un audio en el que el empresario dio detalles sobre las situaciones cotidianas que terminaron desgastando el vínculo.
“Fueron una sumatoria de cosas. Yo le dije que me hacían sentir, entre comillas, inseguro, pero porque a mí me estaba yendo peor”, explicó.
Luego se refirió a las salidas gastronómicas, uno de los puntos de conflicto entre ambos. Según contó, cuando viajaba de jueves a domingo, Marta quería salir a comer todos los días y elegía restaurantes de categoría. “Los lugares lindos salen de 500 a 1.000 dólares por comida”, señaló.
El empresario reconoció que esos gastos no estaban dentro de sus posibilidades y que, además, ya no disfrutaba de ese tipo de experiencias. “Una comida de 100, 150 dólares ya la disfruto. Más me parece la estupidez más grande del mundo, ¿por qué? Porque a mí me cuesta hacer la plata, me va bien, pero tengo que estar corriendo atrás de la plata. O sea, yo no tengo la vida resuelta como ella”, sostuvo.
Ramírez aclaró que no cuestionaba el nivel de vida de su expareja ni sus posibilidades económicas. “No la juzgo, es un plus que ella nació así y está bien, lo tiene que disfrutar”, expresó. Sin embargo, consideró que esas diferencias no podían convertirse en un motivo de malestar dentro de la pareja.
También rechazó que se tratara de una cuestión de inseguridad económica. “No, no es que me sienta inseguro económicamente, es que yo me siento desenfocado”, afirmó.
La respuesta de Marta Fort: “Tenía que rebajarme a su nivel”
Por su parte, Marta también había hablado sobre los motivos de la separación y apuntado contra las actitudes de su expareja. En una conversación con José María Listorti en el ciclo de streaming Blender, la hija de Ricardo Fort sostuvo que la situación económica de ambos era uno de los temas que más incomodaban al empresario.
“Tenía que rebajarme un poco a su nivel”, afirmó al describir la dinámica de la relación.
La joven explicó que Ramírez no estaba acostumbrado a vincularse con una mujer que tuviera su nivel económico y que esa diferencia había generado inseguridades. “Yo entiendo que él no sea de este medio, no conozca bien la movida. También le sorprendía mucho mi pasar económico y se sentía inseguro por ese tema”, contó.
Cuando Listorti le preguntó si se trataba de una interpretación personal o si lo habían conversado, Marta fue contundente: “No, no, me lo dijo”.
“Puede pasar porque quizás no estaba acostumbrado a salir con una mujer como yo, con mi pasar, con mi realidad, con mi trabajo”, agregó.
Finalmente, señaló que lo que más le molestaba era tener que adaptar permanentemente su comportamiento al estado de ánimo de su pareja. “Era una relación que constantemente yo tenía que rebajarme un poco a su nivel y tenía que estar constantemente pendiente a cómo él se despertaba ese día”, concluyó.