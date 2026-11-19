El empresario reconoció que esos gastos no estaban dentro de sus posibilidades y que, además, ya no disfrutaba de ese tipo de experiencias. “Una comida de 100, 150 dólares ya la disfruto. Más me parece la estupidez más grande del mundo, ¿por qué? Porque a mí me cuesta hacer la plata, me va bien, pero tengo que estar corriendo atrás de la plata. O sea, yo no tengo la vida resuelta como ella”, sostuvo.