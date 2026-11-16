Yerba Buena dio a conocer los primeros resultados de los narcotest a funcionarios: qué detectaron los análisis
Resumen para apurados
- El intendente de Yerba Buena y cinco concejales dieron negativo en el narcotest este lunes, al someterse de forma voluntaria a la nueva ordenanza municipal.
- Los controles rápidos analizaron seis sustancias en el centro Ramón Carrillo. Las autoridades buscan dar el ejemplo antes de que la medida rija formalmente.
- La normativa se aplicará por sorteo aleatorio y será obligatoria para nuevos cargos; ante un positivo, habrá contraprueba y asistencia por consumos problemáticos.
En el marco de la ordenanza que establece controles para quienes ocupan cargos públicos, Yerba Buena dio a conocer los primeros resultados de los narcotest realizados a funcionarios municipales y concejales. Los seis primeros participantes, entre ellos el intendente Pablo Macchiarola, se sometieron voluntariamente a las pruebas y todos obtuvieron resultados negativos.
La presentación se realizó este lunes en el centro asistencial Ramón Carrillo, donde la directora de la institución, Flavia Molé, mostró a LA GACETA los informes emitidos por el laboratorio de análisis clínicos. Según explicó, los estudios corresponden a test rápidos que permiten detectar la presencia de seis tipos de sustancias.
"En cada dosaje aparece si detecta o no detecta la sustancia establecida. En este caso, ninguna sustancia fue detectada", detalló.
Además de Macchiarola, participaron de esta primera instancia el presidente del Concejo Deliberante, Javier Jantus, y los concejales Mauricio Argiró, Gabriela Garolera, Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano.
Cómo se implementarán los narcotest en Yerba Buena
Macchiarola explicó que esta primera instancia tuvo carácter voluntario y que el objetivo fue dar una señal a la comunidad antes de la aplicación formal de la normativa.
"Consideramos que debemos dar el ejemplo. Nos sometimos voluntariamente a este test para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que sus funcionarios están en óptimas condiciones y no sufren una adicción", sostuvo el intendente.
El jefe municipal remarcó que la medida no tiene una finalidad punitiva, sino que apunta a garantizar que quienes toman decisiones en la administración pública estén en condiciones físicas y psíquicas adecuadas.
"No es una cuestión de castigar a determinada persona, pero sí consideramos que es fundamental que estemos en condiciones y absolutamente lúcidos, sin estar influidos por alguna sustancia", afirmó.
De acuerdo con lo explicado por Molé, a partir de enero de 2027 comenzará la aplicación formal de los controles previstos en la ordenanza. Los funcionarios del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante serán seleccionados mediante sorteos aleatorios y recibirán una notificación con 48 horas de anticipación para presentarse en el laboratorio.
La normativa también contempla una instancia obligatoria para quienes ingresen a ocupar nuevos cargos en cualquiera de los dos ámbitos, quienes deberán someterse al test sin necesidad de ser seleccionados mediante sorteo.
Qué pasará si un narcotest da positivo
Tanto Macchiarola como Molé aclararon que un resultado positivo en una primera prueba no implicará automáticamente una sanción. En esos casos, será necesario realizar un estudio complementario, más específico, para confirmar o descartar la presencia de sustancias.
La directora del Ramón Carrillo explicó que los test rápidos pueden presentar interacciones con determinados medicamentos, por lo que resulta necesario avanzar con una contraprueba antes de establecer una conclusión.
Macchiarola, por su parte, señaló que también se prevé acompañar a quienes eventualmente atraviesen una situación de consumo problemático.
"En nuestra sociedad existe el flagelo de las adicciones. Es algo que puede suceder y habrá un acompañamiento", expresó. Sin embargo, insistió en la importancia de evitar que el consumo de sustancias pueda influir en las decisiones de quienes tienen responsabilidades de gobierno.