Resumen para apurados
- El riesgo país argentino subió a 931 puntos este jueves por el aumento de la aversión global al riesgo emergente y presiones cambiarias en la plaza local.
- El alza respondió a la venta de activos emergentes por tasas altas en EE.UU., junto a una mayor demanda de cobertura en dólares que ensanchó la brecha cambiaria local.
- Analistas advierten que el factor político y las dudas sobre la continuidad del plan económico incidirán con mayor fuerza en la cotización de los bonos argentinos.
El riesgo país argentino volvió a escalar este jueves y terminó la jornada en 931 puntos básicos. Según el análisis de distintos especialistas, el salto del índice -elaborado por JP Morgan- estuvo vinculado tanto al contexto financiero internacional como a las señales de tensión que volvieron a aparecer en el mercado cambiario local.
En el escenario externo, los inversores redujeron su exposición a activos considerados de mayor riesgo, entre ellos acciones, deuda de mercados emergentes y monedas latinoamericanas. Este movimiento estuvo acompañado por una mejora de los títulos soberanos de Estados Unidos, en un contexto de mayor cautela financiera.
A nivel local, en tanto, volvió a crecer la demanda de cobertura en dólares. La presión sobre el contado con liquidación y el ensanchamiento de la brecha entre el dólar mayorista y las cotizaciones financieras reflejaron las tensiones cambiarias.
Fernando Marull, director de la consultora FyM, vinculó el retroceso de los bonos argentinos con el cambio de tendencia en los mercados globales. “El mundo está en modo salir del riesgo y vende emergentes. Ahí entra la Argentina”, explicó.
La presión cambiaria y las dudas sobre el escenario político
Desde Cocos Capital, Alan Versalli también puso el foco en las señales que llegan desde el mercado cambiario. “En el frente cambiario, la ampliación de la brecha refleja una mayor demanda relativa de cobertura en dólares, en un contexto en el que las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio y las condiciones de liquidez adquieren especial relevancia”, sostuvo.
El analista también advirtió que las variables políticas comienzan a tener una mayor incidencia en la cotización de los activos argentinos. “En cuanto al riesgo país, creemos que el componente político está adquiriendo un protagonismo creciente. Aunque todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el mercado comienza a incorporar en los precios de los activos distintas probabilidades de continuidad del programa económico”, agregó, consignó un artículo del portal Infobae.
De esta manera, las expectativas sobre el rumbo político y económico empiezan a ocupar un lugar cada vez más relevante entre los factores que siguen de cerca los inversores.
Qué factores internacionales presionaron sobre los activos argentinos
Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, señaló que el clima de aversión al riesgo se intensificó por diferentes factores externos. Entre ellos mencionó la continuidad de las ventas de acciones vinculadas a semiconductores, las expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos permanezcan elevadas durante más tiempo y la fortaleza internacional del dólar.
De acuerdo con su análisis, estas condiciones terminaron opacando incluso la declaración conjunta de paz que se difundió después de la cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China.