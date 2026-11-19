El analista también advirtió que las variables políticas comienzan a tener una mayor incidencia en la cotización de los activos argentinos. “En cuanto al riesgo país, creemos que el componente político está adquiriendo un protagonismo creciente. Aunque todavía falta casi un año para las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el mercado comienza a incorporar en los precios de los activos distintas probabilidades de continuidad del programa económico”, agregó, consignó un artículo del portal Infobae.