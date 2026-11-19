En ese contexto, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó las cifras y valoró la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. “Estos números demuestran que Tucumán está recuperando el protagonismo que merece en materia de conectividad internacional. Esto no es casualidad, es el resultado de una decisión política muy clara de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, que desde el primer día entendió que abrir nuestra provincia al mundo significa generar más turismo, más inversiones y más trabajo para los tucumanos. Hoy vemos los frutos de una gestión que trabaja con planificación, diálogo y objetivos concretos, porque para nosotros Tucumán está primero”, afirmó.