Resumen para apurados
- Tucumán registró un alza del 261% en pasajeros aéreos internacionales entre enero y octubre de 2026, sumando 55.000 viajeros gracias a nuevas rutas impulsadas por la provincia.
- El aeropuerto Benjamín Matienzo había movilizado a 15.000 personas en 2025. Según la ANAC, el interior del país creció un 29%, destacando la recuperación de la conectividad local.
- Con una inversión prevista de U$S 50 millones para modernizar el aeropuerto, Tucumán apunta a consolidarse como puerta de entrada al Norte y dinamizar el turismo y la economía.
Tucumán registró un crecimiento interanual del 261% en el movimiento de pasajeros internacionales durante los primeros diez meses de 2026, uno de los incrementos porcentuales más destacados del país. Según el último informe estadístico de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo pasó de movilizar aproximadamente 15.000 pasajeros entre enero y octubre de 2025 a alcanzar los 55.000 en igual período de este año.
El resultado consolida el posicionamiento de la provincia en el mapa de la conectividad aérea internacional y se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno tucumano para recuperar y ampliar las conexiones con el exterior. La incorporación de nuevas rutas y el fortalecimiento de los vínculos con las compañías aéreas forman parte de una estrategia orientada a facilitar la llegada de visitantes, potenciar el turismo receptivo y generar oportunidades para los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios.
En ese contexto, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó las cifras y valoró la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. “Estos números demuestran que Tucumán está recuperando el protagonismo que merece en materia de conectividad internacional. Esto no es casualidad, es el resultado de una decisión política muy clara de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, que desde el primer día entendió que abrir nuestra provincia al mundo significa generar más turismo, más inversiones y más trabajo para los tucumanos. Hoy vemos los frutos de una gestión que trabaja con planificación, diálogo y objetivos concretos, porque para nosotros Tucumán está primero”, afirmó.
El desempeño de Tucumán en el contexto nacional
El crecimiento provincial se produjo en un escenario de expansión del transporte aéreo argentino. De acuerdo con la ANAC, entre enero y octubre de 2026 se movilizaron cerca de 14,3 millones de pasajeros internacionales en todo el país, un 10% más que en el mismo período del año anterior.
Sin embargo, la evolución fue más marcada en los aeropuertos del interior, que registraron un incremento conjunto del 29%, frente al 7% de las terminales del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese escenario, Tucumán sobresalió por su crecimiento porcentual, aunque todavía mantiene un volumen de pasajeros inferior al de los principales centros aerocomerciales regionales.
La recuperación de la conectividad internacional también representa una herramienta estratégica para ampliar los mercados turísticos de la provincia. Las conexiones con centros de distribución aérea permiten proyectar a Tucumán hacia nuevos destinos y mercados emisores, además de favorecer su posicionamiento como puerta de entrada al Norte Argentino.
Esta estrategia se complementa con las acciones promocionales que el Ente Tucumán Turismo desarrolla en ferias nacionales e internacionales, encuentros comerciales y campañas destinadas a difundir los atractivos del Jardín de la República.
Una inversión para modernizar el aeropuerto
A las perspectivas de crecimiento se suma la remodelación integral del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, que contempla una inversión estimada de U$S 50 millones.
La modernización de la infraestructura permitirá mejorar la calidad de los servicios, optimizar la experiencia de los pasajeros y fortalecer las condiciones operativas para acompañar la expansión de las conexiones nacionales e internacionales.
De esta manera, Tucumán busca consolidar una política de conectividad que trascienda el transporte aéreo y tenga impacto en el conjunto de la actividad económica provincial. El incremento registrado durante 2026 constituye un indicador alentador para impulsar la llegada de visitantes, mejorar la competitividad del destino y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el turismo tucumano.