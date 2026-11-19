Resumen para apurados
- Andrea del Boca anunció que protagonizará la comedia Votemos desde el 26 de diciembre en Villa Carlos Paz, marcando su vuelta a las tablas tras su paso por Gran Hermano.
- La actriz, que no hacía teatro desde 2019, se presentará en el Candilejas junto a su hija Anna del Boca, Esteban Prol y participantes con quienes convivió en el reality.
- El estreno cordobés medirá el interés del público por la vuelta artística de la actriz, buscando capitalizar en la taquilla veraniega su reciente y alta exposición mediática.
Después de su paso por Gran Hermano 2026 (Telefe), Andrea del Boca ya tiene un nuevo proyecto laboral. La actriz volverá a los escenarios con la obra Votemos y desembarcará en Villa Carlos Paz, Córdoba, junto a algunos de sus excompañeros del reality, un detalle que sorprendió a sus seguidores.
El elenco estará integrado por Yipio, Juanicar, Anna del Boca, Esteban Prol y un gran elenco. La temporada tendrá como escenario el teatro Candilejas y el estreno está previsto para el 26 de diciembre. De esta manera, la actriz se instalará en la ciudad cordobesa dentro de pocas semanas.
El proyecto marcará el regreso de Andrea a las tablas. Su última experiencia teatral había sido en 2019, cuando participó de Brujas junto a Viviana Saccone, Andrea Bonelli, Leonora Balcarce y Romina Ricci. Ahora volverá a encontrarse con el público en una propuesta con la que espera conquistar nuevamente a los espectadores.
Por qué Andrea del Boca decidió entrar a Gran Hermano
La participación de la actriz en el reality también había generado expectativas desde su anuncio. A fines de febrero, en su video de presentación, explicó los motivos que la llevaron a aceptar el desafío.
“Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso”, expresó.
La estrella de las telenovelas también comparó la experiencia con su trayectoria artística y destacó que, a diferencia de sus trabajos de ficción, dentro de la casa no tendría un personaje que la protegiera.
“Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden”, había señalado.
Durante su estadía en el programa protagonizó distintos conflictos, con discusiones, careos y enfrentamientos vinculados incluso con cuestiones culinarias. También sufrió varios accidentes que pusieron en riesgo su salud. Uno de ellos le provocó la pérdida de algunas piezas dentales, luego de caer de boca al piso tras resbalarse con su propia ojota.
Ahora, lejos de la convivencia televisiva, Andrea prepara su regreso al teatro con una propuesta que reunirá sobre el escenario a figuras del espectáculo y a varios de los participantes con quienes compartió la experiencia de Gran Hermano.