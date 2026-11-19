La venta de entradas de cine cayó más del 30% en Argentina y 2026 tuvo el peor comienzo en 30 años
El precio de los tickets, que ronda los $19.000, y la competencia de las plataformas de streaming modificaron los hábitos del público. Un informe de Ámbito y Ultracine analizó la caída de espectadores en las salas de todo el país.
Resumen para apurados
- En 2026, la venta de entradas de cine en Argentina cayó más del 30% debido a la pérdida del poder adquisitivo y el costo de los tickets, según Ámbito y Ultracine.
- Con entradas a $19.000 y salidas familiares superiores a $200.000, creció la preferencia por el streaming, pese a un repunte invernal del 38% respecto de 2025.
- Las salas afrontan el desafío de reconquistar a una audiencia con nuevos hábitos digitales, reduciendo la brecha con plataformas y evaluando costos de exhibición.
La concurrencia a los cines argentinos cayó más del 30% y 2026 registró uno de los peores comienzos para la industria en las últimas tres décadas. El aumento del precio de las entradas, la pérdida de poder adquisitivo y la competencia de las plataformas de streaming aparecen entre los principales factores que explican el retroceso del público en las salas.
Los datos fueron analizados por el periodista Leandro Bravo durante su participación en Ronda de Investigación (RDI), el programa de +Perfil. El relevamiento, elaborado por Ámbito y Ultracine, mostró que la caída de espectadores se extendió a todo el país, tanto durante el verano como en el resto de la temporada.
Aunque el invierno de 2026 mostró una recuperación del 38% respecto del mismo período de 2025, la mejora no alcanzó para revertir el balance negativo de la actividad. “Estamos hablando de una concurrencia que cayó en más del 30%”, explicó Bravo al presentar las cifras.
Cuánto cuesta ir al cine en Argentina: las entradas rondan los $19.000
Uno de los principales obstáculos para recuperar espectadores es el costo de las entradas. Según detalló Bravo, el valor promedio ronda los $19.000, incluso para las opciones más económicas.
El impacto se multiplica cuando se trata de una salida familiar. El periodista señaló que llevar a varios chicos al cine, una actividad que durante años formó parte de las reuniones habituales entre compañeros de colegio, se convirtió en un gasto difícil de afrontar.
“Hoy tenés que gastar, estamos hablando de más de $200.000, en dos horas”, advirtió al comparar los costos actuales con los de otras épocas.
El encarecimiento de las entradas, sumado a los gastos de traslado, comida y otros consumos asociados a la salida, condiciona las posibilidades de muchas familias de mantener la asistencia al cine como una actividad recreativa frecuente.
Las plataformas de streaming también afectan la venta de entradas
La situación económica no es el único factor que explica la caída de espectadores. Bravo también señaló el avance de las plataformas de streaming y los cambios en los hábitos de consumo audiovisual.
“Pero también hay un factor que influye, que es también las plataformas on demand”, sostuvo durante el análisis.
Uno de los aspectos que modificó la relación del público con las salas es el tiempo que transcurre entre el estreno cinematográfico y la llegada de una película a los servicios digitales.
“Una película se estrena un día y al mes y medio ya está en la plataforma que la produjo”, explicó el periodista.
Esta disponibilidad modifica las decisiones de los espectadores, que pueden optar por esperar el estreno en una plataforma y evitar el costo de una salida al cine.
El cine argentino, ante el desafío de recuperar espectadores
La caída de la concurrencia plantea un escenario complejo para la industria cinematográfica argentina. El precio de las entradas, la reducción del consumo y la competencia de los servicios digitales modificaron las condiciones en las que funcionan las salas.
Si bien la recuperación registrada durante el invierno de 2026 representa una señal favorable frente al año anterior, los datos del informe de Ámbito y Ultracine muestran que el sector todavía enfrenta dificultades para recuperar los niveles de asistencia de otras temporadas.
El desafío para los cines pasa por volver a convocar a un público que modificó sus hábitos de entretenimiento y que, frente al costo de las entradas, debe evaluar cada vez más cuánto está dispuesto a pagar por una experiencia en pantalla grande.