Maite Fachola Salas quedó en el centro de la escena mediática luego de que su nombre comenzara a circular como la presunta tercera en discordia en la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez. La ruptura de la pareja, que había iniciado su relación a mediados de 2026 después de un casting amoroso en el ciclo de streaming Blender, se produjo tras apenas dos meses y estuvo rodeada de versiones cruzadas sobre sus motivos.