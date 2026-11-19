Resumen para apurados
- La influencer Maite Fachola fue señalada en Argentina como la presunta causante de la reciente separación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez por una supuesta infidelidad.
- Fort y Ramírez cortaron tras dos meses de noviazgo iniciado en el ciclo Blender; la joven denunció una ruptura por mensaje y versiones de un engaño durante un viaje a Uruguay.
- Fachola negó las acusaciones mientras su perfil fitness gana notoriedad mediática en el espectáculo argentino, a la espera de que se esclarezca el origen de los rumores.
Maite Fachola Salas quedó en el centro de la escena mediática luego de que su nombre comenzara a circular como la presunta tercera en discordia en la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez. La ruptura de la pareja, que había iniciado su relación a mediados de 2026 después de un casting amoroso en el ciclo de streaming Blender, se produjo tras apenas dos meses y estuvo rodeada de versiones cruzadas sobre sus motivos.
Marta confirmó el final del vínculo a través de una historia de Instagram, en la que apuntó contra Ramírez y sugirió que no había soportado su nivel de exposición. Más tarde, durante un móvil televisivo, cuestionó la manera en que su expareja decidió terminar la relación: sostuvo que hacerlo mediante un mensaje de texto le había parecido una forma inadecuada de cerrar la historia.
En paralelo, comenzó a circular otra versión sobre la ruptura. Según trascendió, Ramírez le habría sido infiel a Fort durante un viaje a Uruguay y ella se habría enterado a través de mensajes que recibió en sus redes sociales. Consultada sobre el tema, Marta no desmintió el rumor, aunque pidió pruebas concretas sobre la identidad de la mujer involucrada.
El empresario uruguayo, por su parte, salió a desmentir algunas de las versiones difundidas tras la separación. Sin embargo, evitó profundizar en la intimidad de la pareja por respeto a su expareja y a la familia de ella. En ese contexto, Maite Fachola comenzó a ser mencionada como la presunta protagonista del episodio. La propia mujer negó ser la tercera en discordia.
Quién es Maite Fachola Salas
Oriunda de Uruguay, Fachola se desempeña como entrenadora personal y construyó su presencia en las redes sociales alrededor del mundo fitness. La mayor parte de sus publicaciones está vinculada con el entrenamiento físico: comparte sesiones de fotos en gimnasios y registros de sus propias rutinas.
A esa actividad le suma contenido sobre alimentación saludable, con recomendaciones que complementan sus publicaciones sobre ejercicio. Así, consolidó un perfil digital enfocado en el bienestar físico, en el que combina actividad deportiva y pautas alimentarias para sus seguidores.
Su cuenta principal de Instagram está identificada con su nombre completo y cuenta con la verificación oficial de la plataforma. Según los datos visibles en su perfil, reúne 134.000 seguidores y 488 publicaciones, mientras que sigue a 159 cuentas. Entre sus seguidores figuran Maxi el Brother y L-Gante.
En la descripción de su cuenta se presenta como fitness coach y promociona su propio «Método Maite Fitness», que define como una propuesta de «transformación real». También incluye la frase «entrená conmigo desde cualquier parte», en referencia a la posibilidad de realizar sus rutinas a distancia.
Fachola tiene, además, un segundo perfil de Instagram dedicado específicamente a compartir ejercicios y planes de entrenamiento. Allí también publica los resultados de las personas que siguen su método, con imágenes que muestran sus cambios físicos.
Sus viajes y su presencia en las redes
Los viajes también ocupan un lugar importante en el contenido que comparte. Entre sus publicaciones se destacan numerosas fotografías tomadas en México y República Dominicana, dos destinos que aparecen de manera recurrente en sus registros.
Punta del Este es otro de los escenarios habituales de sus imágenes. El reconocido balneario uruguayo tiene una presencia constante en sus publicaciones, al igual que otros lugares de su país natal, donde fue producido gran parte del material que comparte con sus seguidores.