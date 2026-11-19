En el acumulado de 2026 también se observa un cambio en la composición de los acreedores. Los bancos redujeron su participación del 59% registrado en 2025 al 34,7%. En paralelo, las financieras avanzaron del 13,7% al 22,8%; las financieras de marca, del 11,4% al 15,1%; las mutuales y cooperativas, del 7,6% al 10,5%; y otros canales, del 8,3% al 16,9%.