El financiamiento cubrió más de la mitad de las ventas de vehículos 0 km en octubre
El 54,8% de los patentamientos de unidades nuevas se concretó con crédito prendario, según Siomaa. En total, se registraron 36.826 operaciones de financiación, un 13,2% más que hace un año, pero con una caída mensual de 6,4%.
Resumen para apurados
- En octubre, el 54,8% de los autos 0 km en Argentina se vendió financiado, alcanzando 36.826 operaciones prendarias según Siomaa para facilitar el acceso.
- Aunque las operaciones cayeron 6,4% respecto a septiembre, crecieron 13,2% interanual. Las financieras de marca y planes de ahorro concentran más del 80% del total.
- El avance de financieras de marca frente a los bancos tradicionales anticipa un cambio estructural clave para dinamizar las ventas automotrices a largo plazo.
El mercado de créditos prendarios para vehículos registró una retracción mensual en octubre, aunque mantuvo una evolución positiva respecto del mismo mes del año pasado. De acuerdo con el informe de Siomaa, se inscribieron 36.826 operaciones, un 6,4% menos que en septiembre y un 13,2% más que en octubre de 2025.
El financiamiento representó el 17,6% del total de transacciones de vehículos nuevos y usados. En la distribución de las operaciones del mes, el 68,6% correspondió a unidades 0 km y el 31,4% a vehículos usados.
Los 0 km concentraron la financiación
Las prendas sobre vehículos nuevos sumaron 25.254 operaciones en octubre. El registro mostró una caída del 6,5% respecto del mes anterior, pero un crecimiento interanual del 12,1%.
La financiación alcanzó al 54,8% de los patentamientos de 0 km, por encima del 53,8% registrado en septiembre. De esta manera, más de la mitad de las unidades nuevas patentadas durante el mes fueron adquiridas mediante alguna modalidad de crédito prendario.
En el acumulado anual, las financieras de marca se posicionaron como el principal canal de financiamiento, con el 42,2% de las operaciones. Los planes de ahorro concentraron el 41,3%, mientras que los bancos representaron el 14,2% y otros acreedores, el 2,4%.
Por marcas, Peugeot encabezó el ranking de participación de ventas financiadas, con el 75% de sus patentamientos. Fiat y Citroën registraron el 71% cada una. En la comparación con 2025, Siomaa destacó los avances de Ford, con 13,3 puntos porcentuales; Toyota, con 11,7 puntos; y Peugeot, con 10,6 puntos. En contrapartida, Chery pasó del 35% al 23%.
Creció el crédito para usados
En el segmento de vehículos usados se contabilizaron 11.572 prendas durante octubre. La cifra representó una disminución del 6,1% frente a septiembre, pero un incremento del 15,6% interanual.
La penetración del crédito sobre el total de transferencias llegó al 7,1%, por encima del 6,0% de octubre de 2025 y del 7,2% registrado en septiembre de este año.
En el acumulado de 2026 también se observa un cambio en la composición de los acreedores. Los bancos redujeron su participación del 59% registrado en 2025 al 34,7%. En paralelo, las financieras avanzaron del 13,7% al 22,8%; las financieras de marca, del 11,4% al 15,1%; las mutuales y cooperativas, del 7,6% al 10,5%; y otros canales, del 8,3% al 16,9%.