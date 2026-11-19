Duro arranque: la Selección Sub-17 falló en las áreas y cayó 2 a 0 ante Australia en el debut mundialista
El equipo de Diego Placente generó situaciones en Doha, pero pagó caro dos desatenciones defensivas en el segundo tiempo y terminó con 10 por la expulsión de Benjamín Vallejo. El domingo jugará un partido clave ante Mozambique.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina Sub-17 cayó 2-0 ante Australia en Doha en su debut en el Mundial de Qatar, perjudicada por errores defensivos y falta de eficacia.
- Pese a dominar pasajes del juego, el equipo de Placente sufrió un doblete de Akol Akon en el complemento y terminó con diez jugadores por la expulsión de Benjamín Vallejo.
- Con este resultado adverso en el Grupo C, Argentina queda obligada a ganarle el domingo a Mozambique, que goleó 4-0 a Dinamarca, para mantener chances de clasificar.
El camino de la selección argentina en el Mundial Sub-17 de Qatar empezó con un paso en falso. En la cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha, el equipo nacional perdió 2-0 frente a Australia en la primera fecha del Grupo C. Pese a que dominó la pelota durante varios tramos del partido, pagó muy caras un par de fallas en el fondo, le faltó puntería en los últimos metros y terminó condicionado por una expulsión en el cierre.
El inicio del partido mostró a una Australia rápida y vertical, que avisó a los cinco minutos con una volea que se fue por arriba del travesaño. La respuesta argentina no tardó en llegar con un remate de Giovanni Baroni que buscaba el ángulo y obligó a una gran tapada del arquero Charlie Wilson-Papps.
Promediando la primera parte se dio la gran polémica de la tarde: Diego Placente pidió la revisión de video por una mano dentro del área rival, luego de que un defensor frenara con el guante un pase de su propio arquero para sacar desde el arco. Tras ver la repetición, el árbitro canadiense Michael Venne interpretó que la pelota todavía no estaba en juego y no cobró penal. Poco después, Valentín Reigia salvó el arco argentino al taparle un mano a mano claro a Emmett Shaw.
La paridad se rompió en el complemento. Aunque Argentina tuvo el gol con un tiro de Matheo Machuca y un intento de córner olímpico bien resueltos por Wilson-Papps, a los 15 minutos llegó la apertura del marcador: Akol Akon sacó un derechazo cruzado que se desvió en el capitán Álvaro Güich y descolocó a Reigia para el 1-0.
La Selección sintió el golpe y, a los 26 minutos, una pérdida de Julio Coria en la mitad de la cancha dejó al equipo mal parado. Akon aprovechó el espacio, picó al vacío, dejó en el camino a Reigia y definió con el arco libre para el 2-0.
Ni los cambios del entrenador —entre ellos el ingreso de Bautista Giménez, el zaguero de River de 16 años y único jugador de la categoría 2010 del plantel— lograron cambiar el rumbo. Para colmo, a los 48 minutos Benjamín Vallejo vio la tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Emile Katrib, ratificada por el juez en el VAR.
La derrota complica el panorama en el Grupo C, donde en el otro encuentro Mozambique dio el golpe al golear 4 a 0 a Dinamarca para quedar como líder solitario. La selección argentina volverá a jugar este domingo a las 12.30 ante los africanos con la obligación de ganar para llegar con chances a la última fecha, el próximo miércoles frente a los daneses.