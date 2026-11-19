Promediando la primera parte se dio la gran polémica de la tarde: Diego Placente pidió la revisión de video por una mano dentro del área rival, luego de que un defensor frenara con el guante un pase de su propio arquero para sacar desde el arco. Tras ver la repetición, el árbitro canadiense Michael Venne interpretó que la pelota todavía no estaba en juego y no cobró penal. Poco después, Valentín Reigia salvó el arco argentino al taparle un mano a mano claro a Emmett Shaw.