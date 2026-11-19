La dirigencia de 25 de Mayo y Chile avanzó a paso firme en las últimas horas y ya dejó sellados de palabra todos los términos del contrato, que se extendería hasta diciembre de 2027. Con las condiciones contractuales y el proyecto futbolístico acordados, la única cuestión pendiente pasa por el sur bonaerense: el DT aún debe arreglar el cobro de una deuda con Banfield para formalizar su desvinculación.