Resumen para apurados
- Atlético Tucumán negocia la llegada de Pedro Troglio como nuevo director técnico en reemplazo de Julio Falcioni para asegurar la permanencia en Primera División.
- Las gestiones avanzaron en las últimas horas y solo resta su salida de Banfield, club donde logró mantener la categoría y alcanzar las semifinales de la Copa Argentina.
- Su asunción buscará reordenar el proyecto deportivo del Decano, potenciar al plantel y definir una identidad competitiva frente a las exigencias de la próxima temporada.
Atlético está cerca de cerrar la llegada de Pedro Troglio como sucesor de Julio César Falcioni. Las negociaciones avanzaron durante las últimas horas y, aunque todavía quedan cuestiones por resolver relacionadas con la salida del entrenador de Banfield, en 25 de Mayo y Chile hay optimismo para alcanzar un acuerdo.
La posible llegada del entrenador de 61 años abre una nueva etapa para el "Decano", que busca reordenar su proyecto futbolístico de cara a la próxima temporada. La dirigencia apunta a un entrenador con experiencia, conocimiento del fútbol argentino y capacidad para afrontar contextos deportivos complejos. En ese perfil, Troglio reúne varias de las características que pretende el club.
Sin embargo, el cambio de conducción también abre interrogantes. ¿Qué puede ofrecer Troglio que no consiguió Atlético durante el ciclo de Falcioni? ¿Puede darle otra identidad al equipo? ¿Logrará potenciar a los futbolistas que ya están en el plantel?
La campaña reciente de Banfield, donde Troglio consiguió mantener al equipo en Primera División y llevarlo hasta las semifinales de la Copa Argentina, forma parte de sus antecedentes más cercanos. Su recorrido incluye experiencias en distintos clubes del país y del exterior, además de un conocimiento profundo de las exigencias del fútbol argentino.
En Atlético, el desafío será diferente, aunque también estará condicionado por el contexto institucional, la conformación del plantel y la necesidad de construir un equipo competitivo. La permanencia volverá a ser uno de los principales objetivos de la temporada.
Mientras la dirigencia trabaja para resolver su llegada cuanto antes, la opinión de los hinchas empieza a tomar protagonismo. ¿Troglio representa un salto de calidad respecto a Falcioni? ¿Es una apuesta que genera expectativas o un cambio que difícilmente modifique el panorama?