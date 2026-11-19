La posible llegada del entrenador de 61 años abre una nueva etapa para el "Decano", que busca reordenar su proyecto futbolístico de cara a la próxima temporada. La dirigencia apunta a un entrenador con experiencia, conocimiento del fútbol argentino y capacidad para afrontar contextos deportivos complejos. En ese perfil, Troglio reúne varias de las características que pretende el club.