Resumen para apurados
- Bodegas de Tucumán obtuvieron medallas de Gran Oro y Oro en Mendoza durante la quinta edición del Concurso Nacional Guarda 14, destacando la calidad vitivinícola del norte.
- La competencia duplicó sus etiquetas respecto al año anterior e incluyó bebidas de innovación, premiando a firmas como Bodega Fortaleza, Amiglia SRL y Ostengo Wines.
- El logro consolida a Tucumán en la élite vitivinícola nacional, mientras la organización proyecta transformar el certamen en un polo de debate sectorial hacia 2027.
El Concurso Nacional de Vinos, Bebidas de Innovación y Espirituosas Guarda 14 se realizó por quinta edición. El evento tiene cada vez más reputación de excelencia y se posiciona como un espacio de reconocimiento a la calidad y la innovación. Eso quedó demostrado ya que el concurso organizado por Los Andes y Diario de Cuyo duplicó la cantidad de etiquetas participantes respecto del año pasado. Tucumán se destacó, manteniendo la tendencia de que la región norte del país no sólo es tope de gama gracias a la producción salteña; la tucumana está en sintonía también.
La bodega Fortaleza obtuvo medallas “Gran oro” con sus vinos Pazioca Cabernet Sauvignon 2015 – Valles Calchaquíes y Río Revuelto Malbec 2015 – Valles Calchaquíes. Amiglia SRL se llevó una medalla “Oro” por el Cabernet Franc 2023.
Ostengo Wines, de raíces tucumanas, obtuvo una medalla dorada por su corte Malbec-Cabernet Franc 2023, que se produce en Cafayate.
Elevar el nivel
En total, se entregaron 24 medallas Gran Oro, 58 medallas de Oro y seis trofeos especiales. Según anticiparon los organizadores, en 2027 buscarán que el concurso no solo se vincule a la excelencia de vinos y bebidas sino que también se convierta en un espacio para poder reflexionar y ayudar a la industria vitivinícola desde el lugar de la comunicación.
Cristina Pandolfi, ingeniera Agrónoma a cargo de la dirección técnica del concurso, hizo hincapié que esta fue la primera vez que se abrió el certamen a bebidas de innovación.
Aquí se evaluaron propuestas destinadas a los nuevos tipos de consumo en donde la refrescancia, los cócteles y las “mezclas” le dan forma a los gustos de los consumidores jóvenes. “Las medallas han estado repartidas en todas las provincias argentinas más allá de que en Mendoza ha habido mayor cantidad”, contó Pandolfi.