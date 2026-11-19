El Concurso Nacional de Vinos, Bebidas de Innovación y Espirituosas Guarda 14 se realizó por quinta edición. El evento tiene cada vez más reputación de excelencia y se posiciona como un espacio de reconocimiento a la calidad y la innovación. Eso quedó demostrado ya que el concurso organizado por Los Andes y Diario de Cuyo duplicó la cantidad de etiquetas participantes respecto del año pasado. Tucumán se destacó, manteniendo la tendencia de que la región norte del país no sólo es tope de gama gracias a la producción salteña; la tucumana está en sintonía también.