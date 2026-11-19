La rutina de Boca en el Hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla arrancó más temprano de lo previsto. Alrededor de las 8 de la mañana, una comitiva médica de la Conmebol se presentó en el lugar para llevar a cabo un control antidoping fuera de competencia. El procedimiento —habitual en la antesala de las finales continentales y que también alcanzará a Atlético Mineiro— obligó a despertar a los futbolistas para realizar el sorteo, del que salieron seleccionados 23 de los 33 integrantes del plantel.