Resumen para apurados
- Conmebol realizó un control antidoping sorpresivo a 23 futbolistas de Boca este jueves en su hotel de Barranquilla, como protocolo previo a la final continental.
- Los médicos llegaron a las 8 de la mañana y alteraron el descanso del plantel. El procedimiento es habitual antes de las finales y también alcanzará a Atlético Mineiro.
- Sin bajas médicas, el equipo xeneize ajusta su alineación en los entrenamientos vespertinos para adaptarse al clima previo a la definición del título este sábado.
La rutina de Boca en el Hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla arrancó más temprano de lo previsto. Alrededor de las 8 de la mañana, una comitiva médica de la Conmebol se presentó en el lugar para llevar a cabo un control antidoping fuera de competencia. El procedimiento —habitual en la antesala de las finales continentales y que también alcanzará a Atlético Mineiro— obligó a despertar a los futbolistas para realizar el sorteo, del que salieron seleccionados 23 de los 33 integrantes del plantel.
La visita modificó los planes de descanso de Rodolfo Arruabarrena, quien había programado una mañana sin exigencias antes del entrenamiento de las 17:30 (las 19:30 de Argentina) en el estadio Romelio Martínez, fijado a esa hora para acostumbrarse a la temperatura del sábado. Más allá del cambio de planes, en la delegación tomaron el trámite con tranquilidad.
En lo futbolístico, el cuerpo técnico tiene a todos a disposición. Ya recuperados de la fatiga muscular en el caso de Lautaro Blanco y del esguince leve de rodilla de Milton Delgado, ambos trabajaron con normalidad y tienen un lugar asegurado entre los once. Con la defensa y el mediocampo confirmados, la única duda del "Vasco" está en el ataque: Tomás Aranda le saca una luz de ventaja a Alan Velasco para acompañar arriba a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.