Después de toda una vida jugando a Los Números de Oro de LA GACETA, Beatriz recibió el 0 km que ganó: "Esta vez es mío"
La emoción que había comenzado el día en que recibió la noticia se convirtió este jueves en una alegría todavía más grande. Beatriz Sánchez recibió el Chevrolet Onix 0 km que ganó con Los Números de Oro de LA GACETA y pudo conocer por primera vez el vehículo que, después de tantos años de participar, ahora es suyo.
Acompañada por su hija Gabriela, la docente jubilada llegó a la concesionaria Gemsa para recibir las llaves de su premio. "Estoy muy emocionada, muy feliz. Es algo tan inesperado porque uno juega y es el azar", expresó a LA GACETA antes de encontrarse con el automóvil.
La historia de Beatriz con Los Números de Oro comenzó prácticamente con el nacimiento del entretenimiento. Juega desde sus inicios, cuando el premio semanal era de $5.000. Durante todos estos años mantuvo la costumbre de completar sus cartones, aunque nunca imaginó que alguna vez sería ella quien se llevaría uno de los premios más esperados.
Esta vez, sin embargo, había tenido una corazonada. "Cuando fui a dejar los cartoncitos decía: 'Este es para mí, esta vez es mío, esta vez es mío'. Pero uno lo dice por decir. La verdad es que fue una gran sorpresa", recordó.
La noticia la había tomado completamente desprevenida. Incluso, cuando le anticiparon que había ganado un premio, pensó que podía tratarse de un televisor. "No lo podía creer. Tenía tanta emoción que no sabía qué decir", contó sobre aquel momento.
Pero la sorpresa terminó de convertirse en realidad cuando tuvo frente a sus ojos el Chevrolet Onix color bordó. Vicente Fortino, gerente de Gemsa, la felicitó y destacó las prestaciones de seguridad y confort del vehículo. Beatriz, por su parte, no ocultó su alegría: "Hermoso, hermoso, hermoso", repitió mientras se acercaba a su nuevo auto.
Aunque todavía no decidió qué hará con el vehículo, sí tiene claro que será motivo de celebración familiar. Tiene ocho nietos y varios de ellos ya están en condiciones de manejar, por lo que las llaves seguramente despertarán más de una disputa. "Ya se estarán peleando por ese auto", bromeó.
Beatriz ya no conduce, así que será su hija Gabriela quien estará al volante. La primera salida tampoco tiene un destino definido, aunque hay una certeza: quiere compartirla con los más chicos de la familia. "Con alguno de los nietos seguro, o con varios. Que se suban todos los que puedan", adelantó entre risas.
La noticia también tuvo repercusión entre sus afectos. Desde que se conoció que había resultado ganadora, recibió llamados de familiares, amigos y antiguas compañeras de trabajo. Incluso llegaron saludos desde España. Su trayectoria en el ámbito educativo hizo que muchos maestros y directores se sumaran a las felicitaciones.
"Todo el mundo me toca y me dice: 'Contagiame la suerte, contagiame la suerte'", contó divertida.
La jornada tuvo otros motivos para celebrar: además del automóvil, Beatriz recibió un televisor LED de 43 pulgadas, gentileza del Banco Santiago del Estero, y otros obsequios para acompañar el festejo. También llegó especialmente arreglada para la ocasión: el maquillaje estuvo a cargo de su nieta Bernardita, que tiene un estudio en Yerba Buena.
El momento más esperado llegó cuando se sentó por primera vez frente al volante. Con ayuda de los presentes, puso en marcha el Chevrolet Onix y recibió los aplausos y las felicitaciones de todos los que la acompañaban. "Realmente es una emoción enorme. Está hermoso", dijo.