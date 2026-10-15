Un vecino, una mudanza y un 0km: quién es la ganadora del auto de los Números de Oro

La decisión estuvo atravesada por una experiencia dolorosa: la muerte de una hija. “Son procesos, porque me tocó vivir algo doloroso. Entonces, ahí dije ya está. Hasta acá llegué”, recordó. De sus años como supervisora conserva anécdotas que todavía puede contar con humor. Cuando les preguntaba a los chicos qué hacía una supervisora, algunos respondían que estaba allí para comprobar si se portaban bien o si iban limpios a la escuela, como si fuera una especie de policía. No siempre comprendían cuál era su función, explicó.