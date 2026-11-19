ATP Finals: Zeballos y Granollers perdieron y definirán la clasificación en la última fecha
El marplatense y el catalán se adelantaron en el primer set pero los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz se recuperaron y se llevaron el partido por 6-7 (4), 6-1 y 10-5. Este viernes se jugarán el pase a semifinales en un mano a mano frente a Christian Harrison y Neal Skupski.
Resumen para apurados
- Zeballos y Granollers cayeron en tres sets ante los alemanes Krawietz y Pütz en Turín, por la segunda fecha de las ATP Finals, y postergaron su clasificación.
- Tras ganar el set inicial en el tie-break, la dupla hispano-argentina fue superada con claridad en el segundo parcial y en el súper tie-break decisivo.
- La pareja definirá el pase a las semifinales este viernes en un duelo directo contra Harrison y Skupski, donde el ganador obtendrá el segundo boleto.
El camino de Horacio Zeballos y Marcel Granollers en las ATP Finals de Turín tuvo su primer freno. Tras el buen debut ante los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori, la dupla hispano-argentina no pudo sostener la intensidad y cayó en tres sets frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz por 6-7 (4), 6-1 y 10-5 en el Inalpi Arena, un resultado que deja abierta la definición de la zona para la última fecha.
El arranque fue parejo y favorable para Zeballos y Granollers, que se llevaron el primer parcial en el tie-break por 7-4. Sin embargo, los campeones de 2024 cambiaron el desarrollo a partir del segundo set: ajustaron la devolución, consiguieron dos quiebres consecutivos y metieron cuatro games al hilo para cerrar el 6-1 en media hora. En el súper tie-break, los alemanes se escaparon rápidamente 4-0; aunque la pareja hispano-argentina reaccionó e igualó en 5, Krawietz y Pütz encadenaron cinco puntos seguidos en la red para sellar el 10-5 final.
En el otro cruce del grupo, el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski vencieron con solidez a Bolelli y Vavassori por 6-3 y 6-4. Con este resultado, los italianos quedaron eliminados con dos caídas, mientras que Krawietz y Pütz quedaron a un paso de clasificar con marca de 2-0.
El panorama para Zeballos y Granollers es simple: este viernes se medirán mano a mano ante Harrison y Skupski. La pareja ganadora se quedará con el segundo pasaje a las semifinales del torneo de maestros.