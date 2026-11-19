El arranque fue parejo y favorable para Zeballos y Granollers, que se llevaron el primer parcial en el tie-break por 7-4. Sin embargo, los campeones de 2024 cambiaron el desarrollo a partir del segundo set: ajustaron la devolución, consiguieron dos quiebres consecutivos y metieron cuatro games al hilo para cerrar el 6-1 en media hora. En el súper tie-break, los alemanes se escaparon rápidamente 4-0; aunque la pareja hispano-argentina reaccionó e igualó en 5, Krawietz y Pütz encadenaron cinco puntos seguidos en la red para sellar el 10-5 final.