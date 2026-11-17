ATP Finals: Zeballos y Granollers debutaron con una victoria y sueñan con el título en Turín
La dupla hispano-argentina superó por 6-4 y 6-4 a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori. El marplatense, único representante nacional en el torneo, buscará conquistar uno de los pocos títulos que le faltan.
Resumen para apurados
- Horacio Zeballos y Marcel Granollers vencieron 6-4 y 6-4 a Bolelli y Vavassori en su debut en las ATP Finals de Turín para abrir con éxito el Grupo Mark Woodforde.
- La dupla hispano-argentina quebró en momentos clave y se tomó revancha ante los italianos, quienes los habían derrotado en la edición anterior y en la final del Masters de Roma.
- El binomio buscará asegurar el pase a semifinales este miércoles ante Krawietz y Pütz, con el objetivo de coronarse por primera vez en el certamen tras el subcampeonato de 2023.
Horacio Zeballos comenzó con el pie derecho su participación en las ATP Finals 2026. Junto a su compañero español, Marcel Granollers, derrotó por 6-4 y 6-4 a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, en el debut por el Grupo Mark Woodforde del certamen que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada. El encuentro se disputó en el Inalpi Arena de Turín y se resolvió en una hora y 19 minutos.
La victoria tuvo un sabor especial para el marplatense, único representante argentino en la competencia. Los italianos habían sido sus verdugos en la fase de grupos de la edición anterior, cuando los superaron por 7-6 (4) y 6-4. Además, en mayo de este año les habían arrebatado el título del Masters 1000 de Roma.
Esta vez, la historia fue diferente. Zeballos y Granollers, terceros preclasificados, mostraron una gran efectividad en los momentos decisivos: aprovecharon las tres oportunidades de quiebre que tuvieron durante el partido y lograron controlar el desarrollo frente a una dupla que llegó al torneo como quinta favorita.
En el primer set, el argentino y el español consiguieron quebrar rápidamente el servicio rival. Aunque Bolelli y Vavassori recuperaron la diferencia, un nuevo quiebre les permitió tomar el control del marcador y cerrar el parcial por 6-4.
La segunda manga mantuvo la misma tendencia. En el quinto juego, Zeballos y Granollers volvieron a romper el saque de los italianos y, a partir de allí, administraron la ventaja hasta sellar el triunfo con otro 6-4.
Cuándo vuelven a jugar Zeballos y Granollers en las ATP Finals
La dupla tendrá su segunda presentación el miércoles 18 de noviembre, no antes de las 14, frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz, campeones del certamen en 2024. Una nueva victoria podría asegurarles anticipadamente la clasificación a semifinales, dependiendo del resultado del otro encuentro del grupo.
Posteriormente, deberán enfrentar al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski, segundos preclasificados del torneo.
El formato establece que las ocho parejas participantes se distribuyen en dos grupos de cuatro. Cada dupla disputa tres partidos y las dos mejores de cada zona avanzan a las semifinales.
Para Zeballos y Granollers, esta representa su séptima participación conjunta en las ATP Finals. Su mejor actuación se produjo en 2023, cuando alcanzaron la final y cayeron frente a Rajeev Ram y Joe Salisbury.
La dupla llega a Turín después de una temporada en la que volvió a conquistar Roland Garros, defendiendo el título obtenido en 2025. Ahora, el objetivo es sumar un trofeo que todavía no pudieron levantar juntos y cerrar el año con una nueva consagración.