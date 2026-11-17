Horacio Zeballos comenzó con el pie derecho su participación en las ATP Finals 2026. Junto a su compañero español, Marcel Granollers, derrotó por 6-4 y 6-4 a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, en el debut por el Grupo Mark Woodforde del certamen que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada. El encuentro se disputó en el Inalpi Arena de Turín y se resolvió en una hora y 19 minutos.