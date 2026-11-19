Resumen para apurados
- Don Omar confirmó que actuará el 23 de octubre de 2027 en el estadio Vélez de Buenos Aires en el marco de The Last King World Tour para reencontrarse con su público.
- La venta de entradas inició en la web oficial con precios entre $95.000 y $1.000.000. El tramo latinoamericano contempla 18 recitales en 13 países e iniciará en Asunción.
- El tour masivo reafirma la vigencia global del cantante puertorriqueño y marcará uno de los regresos más esperados del reggaetón a los grandes estadios sudamericanos.
Don Omar confirmó su regreso a la Argentina como parte de “The Last King World Tour”, la gira internacional con la que recorrerá 13 países y ofrecerá 18 presentaciones durante 2027. El cantante puertorriqueño se presentará el 23 de octubre en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, para reencontrarse con sus fanáticos.
La expectativa por el regreso del Rey del Reggaetón ya comenzó a sentirse entre sus seguidores. La preventa de entradas se habilitó este jueves 19 de noviembre a las 10, a través del sitio oficial del artista. Los tickets tienen distintos valores según la ubicación, desde el campo general hasta las opciones VIP.
Don Omar en Vélez: cómo comprar las entradas para el show de 2027
Quienes quieran asistir al recital de Don Omar en Buenos Aires pueden acceder a la preventa mediante el sitio oficial del cantante: donomar.com.
La venta anticipada comenzó este jueves 19 de noviembre, a las 10. Allí se pueden consultar las ubicaciones disponibles y elegir entre las distintas alternativas para el espectáculo del 23 de octubre de 2027.
El regreso del artista a la Argentina forma parte de una gira que lo llevará por escenarios de Sudamérica, Centroamérica y México durante octubre y noviembre del próximo año.
Cuánto cuestan las entradas para ver a Don Omar en Argentina
Los precios anunciados para el recital en el estadio de Vélez varían de acuerdo con el sector elegido. Estos son los valores informados:
- The Kingdom VIP: $1.000.000 + SC.
- Campo delantero: $210.000 + SC.
- Platea preferencial Norte y Sur: $230.000 + SC.
- Platea Norte y Sur: $180.000 + SC.
- Platea alta Norte y Sur: $150.000 + SC.
- Campo general: $95.000 + SC.
The Last King World Tour: los países que visitará Don Omar en 2027
La gira latinoamericana comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay, y tendrá su segunda parada en Buenos Aires, el 23 de octubre. Luego continuará por Santiago de Chile, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali y Medellín.
El recorrido también incluirá presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En la etapa final, el cantante llegará a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, donde cerrará esta parte del tour el 28 de noviembre.
En total, serán 18 espectáculos en 13 países, con los que el artista buscará reencontrarse con el público que acompañó su carrera y convirtió sus canciones en clásicos del reggaetón. “Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”, expresó Don Omar en sus redes sociales al anunciar su regreso a Latinoamérica.