En total, serán 18 espectáculos en 13 países, con los que el artista buscará reencontrarse con el público que acompañó su carrera y convirtió sus canciones en clásicos del reggaetón. “Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”, expresó Don Omar en sus redes sociales al anunciar su regreso a Latinoamérica.